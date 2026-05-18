Quiénes eran las víctimas fatales de la tragedia: un incendio acabó con las vidas de un niño y una mujer

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Tragedia en Córdoba: quiénes son las víctimas del accidente

Al llegar al lugar de la tragedia tras el llamado de emergencia al 911 por incendio, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos Voluntarios se encontraron con un escenario devastador. Del interior de la vivienda lograron rescatar, inconscientes y con graves signos de asfixia y quemaduras, a cuatro personas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como un niño de apenas 6 años y una mujer de 47 años.

Si bien sus nombres y apellidos se mantienen bajo estricta reserva judicial a la espera de las notificaciones formales a la totalidad de la familia, las autoridades confirmaron que ambos fallecieron momentos después de ser trasladados de urgencia a un centro de salud local en Saldán, Córdoba.

Las maniobras médicas no alcanzaron para revertir el severo cuadro provocado por la inhalación de humo y la exposición al fuego.

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Tragedia con personas luchando por su vida

La tragedia de la familia no termina allí. El siniestro dejó a otras dos personas luchando por su vida. Se trata de una mujer mayor, de 86 años, que permanece internada en estado crítico y con pronóstico reservado.

Por otro lado, un hombre de 44 años debió recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de los policías en la misma vereda de la casa. Lograron estabilizarlo y fue trasladado en primera instancia al Hospital Pronta Atención Cura Brochero. Tras diagnosticarle una severa intoxicación por monóxido de carbono, fue derivado de urgencia al Instituto del Quemado, donde permanece internado en grave estado.

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El fuego logró ser sofocado gracias al rápido e intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios, aunque los daños materiales en el inmueble fueron totales en varios de sus ambientes. Ahora, la Justicia y los peritos de siniestros trabajan en el lugar para determinar qué fue lo que inició el fuego en esta tragedia que hoy mantiene en luto a toda la comunidad de Saldán.