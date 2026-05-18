Quién era Serena Andreatta: el accidente que se llevó la vida de una apasionada joven argentina

En mayo de 2020, decidió buscar nuevos rumbos y se instaló en Italia. Allí comenzó trabajando en el rubro hotelero como recepcionista y camarera, para luego desarrollar un emprendimiento propio de asesoramiento legal destinado a argentinos que buscaban tramitar su ciudadanía italiana.

Con los años, convirtió el mundo en su hogar. Recorrió países de Europa, América y Asia. Recientemente, había pasado más de seis meses en la paradisíaca isla de Koh Tao, en Tailandia. Allí se certificó como Dive Master de buceo, una de sus grandes pasiones. “Vivir en malla, andar descalza y no necesitar nada más. Bajo el agua el ruido se apaga y solo escuchás tu respiración”, había compartido hace poco en sus redes sociales, dejando en claro su amor por la naturaleza.

El 17 de abril de 2026 aterrizó en Australia para iniciar una nueva aventura. Tras pasar más de una semana en Sídney, comenzó a recorrer la costa junto a su amiga Valentina Accardi, también rosarina. Ambas se encontraban disfrutando del viaje que tanto habían planeado hasta que el accidente se cruzó en su camino.

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Cómo sucedió el accidente en Australia

El dramático accidente ocurrió durante la noche del jueves, cuando las jóvenes se trasladaban en un micro de la empresa FlixBus que realizaba el trayecto turístico por el noreste de Australia hacia la zona de Airlie Beach.

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Por causas que aún investiga la Unidad de Accidentes de Tránsito de la policía local, el micro perdió el control mientras circulaba por la autopista Bruce Highway, a la altura de Gumlu (una pequeña localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville, en el estado de Queensland). El micro terminó despistando y volcando violentamente a un costado de la ruta.

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Las autoridades y los equipos de rescate catalogaron la escena de la tragedia como "catastrófica". Serena fue rescatada aún con vida y trasladada de urgencia a un centro de salud cercano, pero la gravedad de sus heridas terminó provocando su muerte poco después. Fue la única víctima fatal entre los más de 30 pasajeros.

Su amiga Valentina logró sobrevivir al impacto, pero resultó gravemente herida y permanece internada bajo observación en el Hospital Universitario de Townsville, al igual que otros pasajeros que debieron ser evacuados en helicópteros sanitarios.

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Por su parte, la empresa FlixBus informó que el conductor del transporte, un hombre de 70 años que sufrió heridas leves, no circulaba con exceso de velocidad. Además, precisaron que los controles preliminares de alcohol y drogas realizados al chofer arrojaron resultados negativos, aunque se aguardan las pericias oficiales para determinar los motivos exactos que desencadenaron la tragedia que le costó la vida a la joven rosarina.