Los desgarradores mensajes tras el accidente: dolor infinito por la tragedia de la argentina en Australia

Ese espíritu solidario e inquieto la llevó a explorar el mundo: recorrió Europa, disfrutó de las playas asiáticas de Tailandia y, finalmente, desembarcó en Australia con el objetivo de trabajar y conocer a fondo el continente oceánico junto a una amiga.

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Accidente de la chica argentina en Australia

Serena viajaba a bordo de un micro turístico que, por motivos que aún se investigan, volcó trágicamente sobre la Bruce Highway, cerca de la localidad de Gumlu (Estado de Queensland), mientras realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach.

El impacto le produjo heridas de extrema gravedad que lamentablemente terminaron costándole la vida.

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“Con tantas ganas de vivir”: los desgarradores mensajes tras el accidente

Apenas la noticia llegó a la Argentina, el último posteo de Serena en Instagram -una hermosa postal tomada en una playa de Tailandia pocos días antes de instalarse en Sídney- se transformó en un muro de lamentos, recuerdos y amor incondicional.

Las frases de quienes compartieron parte de su camino reflejan la esencia de una joven vibrante y querida:

"Sere, tuve la oportunidad de conocerte, hermoso ser. Volá muy alto", le escribió una de sus amigas más cercanas, aún sumida en la conmoción.

"Con tantas ganas de vivir... No lo puedo creer. Dejás un vacío enorme", publicó otro usuario, resumiendo el sentir general ante lo injusto e inesperado de la tragedia.

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Uno de los mensajes más emotivos llegó por parte de una compañera de viaje con la que compartió días en Asia: "Agradezco al universo haber tenido la posibilidad de conocerte y compartir días tan soñados. Koh Tao (Tailandia) fue mi casa gracias a vos y a la hermosa gente que te rodeaba. Buen viaje, Sere".

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La misma Serena, en una de sus últimas reflexiones desde el sudeste asiático, había escrito sobre el impacto que los viajes tenían en ella: "Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff, cuánta verdad… crecimiento puro". Hoy, esas palabras resuenan con una profundidad diferente, marcando el legado de alguien que no dejó que el miedo le impidiera vivir al máximo.

Mientras sus seres queridos atraviesan este doloroso momento tras el accidente, también se han comenzado a organizar campañas solidarias desde su círculo íntimo para afrontar los altísimos costos de la repatriación de sus restos desde Oceanía hasta su Santa Fe natal.

Una noticia que estremece, que duele y que, lamentablemente, pone de luto a los miles de jóvenes argentinos que, al igual que Serena, salen todos los días al mundo en busca de su propio camino.