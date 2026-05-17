Atento, Independiente Rivadavia: el motivo por el que la Lepra no viajaría a Bolivia por la Copa Libertadores

La situación social que atraviesa Bolivia hizo que en la fecha 5 de la Libertadores y la Sudamericana los partidos de Always Ready vs. Mirassol, Independiente Petrolero vs. Botafogo y Blooming vs. Carabobo cambiarán de sede, una decisión que cambia el panorama para los equipos bolivianos, especialmente por perder la altura como factor clave a favor.

Independiente Rivadavia viajará esta semana a Venezuela, pero el miércoles 27 debe jugar con Bolívar, en La Paz, para completar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La Lepra podría no viajar a Bolivia por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia ya está clasificado y jugadas 4 fechas lidera el Grupo C con 10 puntos, Bolívar tiene 5, La Guaira 3 y Fluminense 2 unidades.

Este martes Bolívar visitará a Fluminense, en el Maracaná, el jueves la Lepra visitará a La Guaira, en Caracas, y en la fecha 6 culminará zona con dos partidos programados para el miércoles 27: Bolívar vs. Independiente Rivadavia y Fluminense vs. Deportivo La Guaira.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti puede llegar al duelo con Bolívar con el primer puesto del grupo asegurado.