La Conmebol hizo un anuncio que puede cambiar los planes de Independiente Rivadavia ya que los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que debían jugarse esta semana en Bolivia mudarán su localía a Paraguay.
Atento, Independiente Rivadavia: el motivo por el que la Lepra no viajaría a Bolivia por la Copa Libertadores
La Conmebol hizo un anuncio que puede cambiar los planes de Independiente Rivadavia para el encuentro de la semana próxima con Bolívar.
El motivo de la decisión es que las ciudade de El Alto y La Paz afrontan desde hace 12 días protestas sociales con bloqueos de caminos, lideradas por los campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.
La situación social que atraviesa Bolivia hizo que en la fecha 5 de la Libertadores y la Sudamericana los partidos de Always Ready vs. Mirassol, Independiente Petrolero vs. Botafogo y Blooming vs. Carabobo cambiarán de sede, una decisión que cambia el panorama para los equipos bolivianos, especialmente por perder la altura como factor clave a favor.
Independiente Rivadavia viajará esta semana a Venezuela, pero el miércoles 27 debe jugar con Bolívar, en La Paz, para completar la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La Lepra podría no viajar a Bolivia por la Copa Libertadores
Independiente Rivadavia ya está clasificado y jugadas 4 fechas lidera el Grupo C con 10 puntos, Bolívar tiene 5, La Guaira 3 y Fluminense 2 unidades.
Este martes Bolívar visitará a Fluminense, en el Maracaná, el jueves la Lepra visitará a La Guaira, en Caracas, y en la fecha 6 culminará zona con dos partidos programados para el miércoles 27: Bolívar vs. Independiente Rivadavia y Fluminense vs. Deportivo La Guaira.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti puede llegar al duelo con Bolívar con el primer puesto del grupo asegurado.