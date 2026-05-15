La formación de Boca que piensa Úbeda para enfrentar a Cruzeiro

Ander Herrera sería el apuntado por Claudio Úbeda para reemplazar al Rusito. El español ya está recuperado de su desgarro en el isquiotibial que sufrió durante la entrada en calor del partido ante Defensa y Justicia, y sería el elegido para ocupar el lugar de Ascacíbar.

ascacibar Ascacíbar no podrá jugar ante Cruzeiro por la expulsión en el último encuentro por Copa Libertadores.

Sin embargo, Tomás Belmonte se mete en la discusión para ocupar ese lugar en el mediocampo, al igual que Exequiel Zeballos. Con este último, el entrenador de Boca apuntaría a un cambio de esquema más ofensivo (4-3-3).

En la defensa, saldría reemplazado Marcelo Weigandt -de flojo rendimiento- y en su lugar ingresaría Malcom Braida de no mediar inconvenientes. La otra modificación obligada que tendrá que realizar Claudio Úbeda será la del delantero. Luego del doble desgarro que sufrió Adam Bareiro ante Huracán, el nueve de Boca lo ocupará Milton Giménez. No obstante, Edinson Cavani -ya recuperado de su problema de espalda que lo tiene a maltraer hace varios meses-, podría meterse al menos en la lista de convocados y pelear unos minutos ante Cruzeiro.