La formación de Boca que piensa Úbeda para enfrentar a Cruzeiro

Luego de la eliminación del Torneo Apertura en manos de Huracán, Boca ya piensa en el duelo clave que tendrá ante Cruzeiro el próximo martes en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.
Boca se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y el entrenador Claudio Úbeda ya piensa en la formación para enfrentar a Cruzeiro
Luego de la eliminación del Torneo Apertura en manos de Huracán, Boca ya piensa en el duelo clave que tendrá ante Cruzeiro el próximo martes en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.
Boca está obligado a ganar para que la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores dependa de sí mismo. En ese contexto de urgencia, Claudio Úbeda ya trabaja en el once que parará ante Cruzeiro en la Bombonera.
En el delineado del once titular, Úbeda tendría tres cambios en mente. Una modificación es obligada por la expulsión de Santiago Ascacíbar, en el encuentro ante Barcelona de Ecuador, por una patada a Milton Céliz que le valió la tarjeta roja.
Ander Herrera sería el apuntado por Claudio Úbeda para reemplazar al Rusito. El español ya está recuperado de su desgarro en el isquiotibial que sufrió durante la entrada en calor del partido ante Defensa y Justicia, y sería el elegido para ocupar el lugar de Ascacíbar.
Sin embargo, Tomás Belmonte se mete en la discusión para ocupar ese lugar en el mediocampo, al igual que Exequiel Zeballos. Con este último, el entrenador de Boca apuntaría a un cambio de esquema más ofensivo (4-3-3).
En la defensa, saldría reemplazado Marcelo Weigandt -de flojo rendimiento- y en su lugar ingresaría Malcom Braida de no mediar inconvenientes. La otra modificación obligada que tendrá que realizar Claudio Úbeda será la del delantero. Luego del doble desgarro que sufrió Adam Bareiro ante Huracán, el nueve de Boca lo ocupará Milton Giménez. No obstante, Edinson Cavani -ya recuperado de su problema de espalda que lo tiene a maltraer hace varios meses-, podría meterse al menos en la lista de convocados y pelear unos minutos ante Cruzeiro.