Néstor Ortigoza y Rocío Oliva protagonizaron un escándalo en un boliche de Buenos Aires

Néstor Ortigoza protagonizó un escándalo en un boliche

El escándalo se originó tras una discusión dentro de un grupo numeroso. La situación escaló rápidamente hasta llegar a los golpes y empujones. Ante el descontrol, el personal de seguridad del lugar utilizó láseres de color verde para identificar el núcleo del conflicto y lograr abrirse paso entre la multitud que colmaba el lugar.

Ortigoza, a quien no podían controlar, fue reducido a través de una maniobra de sujeción en el cuello. Fueron necesarios cinco efectivos para lograr retirarlo del establecimiento, mientras el exjugador intentaba librarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2055057247558857061&partner=&hide_thread=false Todo un adolescente: Néstor Ortigoza se cagó a trompadas en un boliche y lo sacaron los patovicas pic.twitter.com/MNtIViR8hR — PaseClave (@paseclave__) May 14, 2026

Ambos protagonistas coinciden en que la reacción de Ortigoza fue un intento de defensa. Según Oliva su pareja"se volvió loco" al ver que un guardia la tomaba del cuello. Por su parte, el volante nacionalizado paraguayo sumó que el personal de seguridad también había molestado a una de sus amigas.

Actualmente, tanto los dueños del boliche como la pareja analizan iniciar acciones legales por lo sucedido. Este incidente se suma al complejo panorama legal de Ortigoza, quien enfrenta una causa abierta por violencia de género tras la denuncia de su exesposa, Lucía Cassiau.

Aunque inicialmente él la había denunciado a ella, la situación dio un vuelco público tras la difusión de videos donde se ve al ex San Lorenzo agrediendo verbal y físicamente a la mujer.