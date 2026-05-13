En el marco del último partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental. El árbitro del encuentro, encargado de manejar los hilos del juego, es Leandro Rey Hilfer.
Cuartos de final
Tras la épica con San Lorenzo, River recibe a Gimnasia en el Monumental
River y Gimnasia y Esgrima La Plata se ven las caras por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional
El Millonario llegó a esta instancia luego de vencer agónicamente a San Lorenzo, a quien venció por penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. Por su parte el Tripero eliminó, a domicilio, a Vélez.