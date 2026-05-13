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Cuartos de final

Tras la épica con San Lorenzo, River recibe a Gimnasia en el Monumental

River y Gimnasia y Esgrima La Plata se ven las caras por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
River y Gimnasia definen al último semifinalista del Torneo Apertura.

River y Gimnasia definen al último semifinalista del Torneo Apertura.

En el marco del último partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental. El árbitro del encuentro, encargado de manejar los hilos del juego, es Leandro Rey Hilfer.

El Millonario llegó a esta instancia luego de vencer agónicamente a San Lorenzo, a quien venció por penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. Por su parte el Tripero eliminó, a domicilio, a Vélez.

Formación River
As&iacute; forma River ante Gimnasia en el Monumental.

Así forma River ante Gimnasia en el Monumental.

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