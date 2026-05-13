"Me trajeron para salvarlos del descenso": qué dijo Carlos Tevez al no continuar como entrenador de la T

El presidente de Talleres le dedicó sentidas palabras a Carlos Tevez

Andrés Fassi, presidente de Talleres, dialogó con Tevez luego de decidir "de mutuo acuerdo" que el ciclo del entrenador finalizó y el mandatario destacó que Carlitos se hizo cargo de un equipo que estaba pasando un momento "muy complicado" y "el más difícil de los últimos 11 años".

El dirigente también valoró que en "menos de 24 horas" el DT se hizo cargo del equipo y que cumplieron el objetivo en medio de una renovación significativa del plantel. Además, destacó que sumaron 26 puntos y que, si en el segundo semestre replican lo realizado en el primero, tendrán la oportunidad de clasificar a los torneos internacionales.

Fassi manifestó en la despedida de Carlos Tevez pronosticó que el futuro del entrenador está en el fútbol de Europa y más precisamente en el de Inglaterra: "Talleres hoy te dice gracias por todo lo que nos diste este año y sé que es un 'hasta luego' porque sé que el fútbol nos volverá a juntar".

Carlos Tevez El presidente de Talleres manifestó que Tevez puede tener futuro en Europa.

La palabra de Carlos Tevez al dejar su cargo como DT de la T

En el video publicado por la cuenta oficial de Talleres el ahora ex entrenador agradeció la oportunidad de dirigir a uno de los equipos grandes de Córdoba: "Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa".

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Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses. pic.twitter.com/HTOSVf6qgT — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

"Pasé un año muy lindo porque los procesos son hermosos y hoy los caminos se separan porque es lo que el club y yo decidimos en común acuerdo. Agradecerte a vos por darme esta oportunidad de dirigir a un club tan grande como lo es Talleres", reflexionó sobre cómo le fue al mando del equipo.

Para concluir, Carlos Tevez realizó una declaración que resuena en los pasillos del Estadio Mario Alberto Kempes: "Me trajeron para salvarlos del descenso y hoy lo dejamos en copas internacionales así que para mi es una satisfacción enorme".