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Si el frío seca tus manos en esta época, te contamos qué significa y cómo dejarlas suaves nuevamente

31Cuando baja la temperatura, el viento o la calefacción hacen que las manos se sequen, tengan grietas y queden ásperas. ¿Por qué ocurre y cómo solucionarlo?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si el frío seca tus manos en esta época, te contamos qué significa y cómo dejarlas suaves nuevamente. Fuente: Infobae

Si el frío seca tus manos en esta época, te contamos qué significa y cómo dejarlas suaves nuevamente. Fuente: Infobae

Nuestras manos son la parte del cuerpo que más utilizamos después de las piernas. Con ella agarramos cosas, hacemos la comida, abrazamos a un ser querido y trabajamos. Por eso, cuando se secan hay que entender qué significa y qué hacer para mejorarlas inmediatamente.

Con la llegada del otoño, así como pasa con la ropa, nuestra piel cambia, sobre todo la que más está expuesta, como las manos. Sin embargo, su descamación, color rojo, grietas o resequedad no solo se debe al frío, hay también otras razones.

Si el frío seca tus manos en esta época, te contamos qué significa y cómo dejarlas suaves nuevamente

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Cuando bajan las temperaturas, el aire se vuelve más seco y la calefacción reduce aún más la humedad ambiental. Fuente: Canva

Cuando bajan las temperaturas, el aire se vuelve más seco y la calefacción reduce aún más la humedad ambiental. Fuente: Canva

Entender por qué nuestras manos se sienten resecas es clave para saber cómo combatir ese problema y que el frío ya no sea sinónimo de manos secas. Estos son algunos de los motivos por los que la resequedad de tus manos siempre aparece:

  • No revisas los ingredientes de tu jabón: muchas veces tienen compuestos abrasivos como el alcohol, los sulfatos o los parabenos. La hidratación es un ingrediente importante al comprar un jabón.
  • Te lavas las manos frecuentemente: esto hace que se enjuaguen los aceites naturales de la piel y haya deshidratación y pronta resequedad en las manos.
  • Usas el agua muy caliente: pese a que haga frío, atinar a poner el agua caliente para las manos hace que también se salgan los aceites naturales de la misma y se reseque la zona.
  • El cambio de estaciones es el mayor causante de manos secas. El aire frío, la disminución de la humedad y la calefacción hace que las manos se sientan resecas y agrietadas al final de cualquier día de otoño o invierno.
ponerse crema en manos secas
Con algunos hábitos cotidianos y productos adecuados, es posible prevenir la sequedad y mantener las manos suaves incluso durante los días más fríos. Fuente: Mejor con Salud.

Con algunos hábitos cotidianos y productos adecuados, es posible prevenir la sequedad y mantener las manos suaves incluso durante los días más fríos. Fuente: Mejor con Salud.

Los hábitos que ayudan a prevenir la sequedad de las manos

La realidad es que no solo sirve hidratar la piel dañada, sino que es mejor anticiparse. Para ello hay que tener pequeños gestos diariamente, tal como usar guantes cuando sea necesario por el frío o para hacer tareas doméstico, hidratar las manos con ácido hialurónico, glicerina o manteca de karité en especial en horas de la noche.

La noche es el mejor momento porque mientras dormimos, el cuerpo entra en modo regeneración, por lo que una rutina simple es aplicar una capa generosa de crema o vaselina antes de dormir en tus manos, evitar el agua caliente y elegir jabones suaves.

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