¿Cómo evitar la irritación de la piel después de la depilación?
Por lo general, la irritación en la piel surge porque no la preparamos correctamente previamente. Lo mejor es comenzar exfoliando la piel para eliminar las células muertas y aquellos pelitos que puedan estar encarnados. Lo recomendable es hacerlo por lo menos 24 horas antes de la depilación prevista.
El siguiente paso es calentar y suavizar la piel. Esto se puede hacer con una ducha o baño con agua caliente. Esto no solo favorece a que la depilación sea más rápida y menos dolorosa. Al momento de ducharte es aconsejable que uses algún tipo de loción de baño humectante.
Por otro lado, siempre se aconseja usar una maquinita, rasuradora o cuchilla que esté bien afilada, ya que de esta manera podrás eliminar el vello de raíz y podrás hacerlo de una sola pasada (mientras más pasadas damos, hay más riesgo de que la piel se irrite). Recuerda también que el afeitado debe hacerse en dirección del crecimiento del vello.
En caso de que la irritación de la piel aparezca tras haber usado cremas o ceras, en este caso se recomienda probar otro tipo de productos, especialmente los fabricados con ingredientes ecológicos para prevenir la irritación y alergias.
Luego de la depilación, siempre se aconseja no solo secar bien la piel (de a toquecitos), sino que también puedes utilizar una crema anti-inflamatoria. Otra opción es aplicar aceite de árbol de té, que tiene un fuerte efecto antiséptico y antiinflamatorio. Solo basta con colocarlo sobre la piel luego de darte un baño, sea por la mañana o la noche.
También puedes aplicarte cosméticos con óxido de zinc, alantoína y urea, que tienen un efecto antibacteriano y nutritivo para que actúen a modo de reparador de la piel dañada. Otras opciones para reducir la irritación en la piel son:
- Aceite de jojoba, aguacate y aceite de lavanda: calman la piel, minimizan la inflamación y la hidratan bien, lo cual es crucial después de la depilación.
- Bolsas de hielo: si bien se trata de un método que actúa rápido para aliviar el dolor y el enrojecimiento, se aconseja no aplicarlas después de la depilación. Además, lo mejor es envolver unos cubitos de hielo en un paño limpio y colocarlos sobre tu piel.
- Aloe vera: esta planta es famosa por su efecto calmante sobre la piel. Reduce la inflamación y el enrojecimiento, nutre la piel y la hidrata. Corta una hoja, lávala bien y retirá todas sus espinas. Cortala por la mitad, y luego aplicá el gel o sábila bien fresco en la piel.