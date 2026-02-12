¿Cómo evitar la irritación de la piel después de la depilación?

Por otro lado, siempre se aconseja usar una maquinita, rasuradora o cuchilla que esté bien afilada, ya que de esta manera podrás eliminar el vello de raíz y podrás hacerlo de una sola pasada (mientras más pasadas damos, hay más riesgo de que la piel se irrite). Recuerda también que el afeitado debe hacerse en dirección del crecimiento del vello.

Rasurar la piel La depilación debe realizarse con cuchillas nuevas para evitar la irritación.

En caso de que la irritación de la piel aparezca tras haber usado cremas o ceras, en este caso se recomienda probar otro tipo de productos, especialmente los fabricados con ingredientes ecológicos para prevenir la irritación y alergias.

Luego de la depilación, siempre se aconseja no solo secar bien la piel (de a toquecitos), sino que también puedes utilizar una crema anti-inflamatoria. Otra opción es aplicar aceite de árbol de té, que tiene un fuerte efecto antiséptico y antiinflamatorio. Solo basta con colocarlo sobre la piel luego de darte un baño, sea por la mañana o la noche.

También puedes aplicarte cosméticos con óxido de zinc, alantoína y urea, que tienen un efecto antibacteriano y nutritivo para que actúen a modo de reparador de la piel dañada. Otras opciones para reducir la irritación en la piel son: