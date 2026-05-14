Con qué productos se pueden cerrar los poros para que la piel se vea lisa

Los poros abiertos son una preocupación común en el mundo de la dermatología y el cuidado de la piel. Cuando los poros están abiertas, corremos riesgo de que se llenen de suciedad y grasa, y esto después deriva en acné.
¿Qué son los poros abiertos?
Según la página de La Roche-Posay, los poros en la cara son pequeñas aberturas en la piel que se encuentran en toda la superficie del cuerpo. Estas aberturas son los orificios de los folículos pilosos, donde el cabello crece y donde se encuentran las glándulas sebáceas que producen sebo, el aceite natural de la piel.
Como mencionamos previamente, estos poros pueden llenarse de sebo, células muertas de la piel o suciedad, y como resultado terminamos obteniendo poros visiblemente más grandes y abiertos.
¿Cómo cerrar los poros o evitar que se abran?
Los poros abiertos son una característica natural de la piel y son inevitables ya que son los conductos a través de los cuales se liberan el sebo y las impurezas. Aunque no se puedne evitar por completo para siempre, existen algunos trucos de belleza que ayudan a reducirlos notablemente.
Por ejemplo, la clave está en contar con una buena rutina de limpieza y cuidado de la piel. Cuando lavamos y limpiamos la piel evitamos la acumulación de sebo y suciedad en los poros, lo que a su vez puede reducir la aparición de poros abiertos.
Se aconseja acompañar la limpieza con productos específicos como limpiadores suaves, tónicos a base de ácido salicílico o glicólico, y sérums que contienen ingredientes como retinol o niacinamida, puede ayudar a limpiar los poros obstruidos y reducir su apariencia.
Por otro lado, se aconseja exfoliar la piel al menos una vez cada 15 días para eliminar las células muertas de la piel y destapar los poros obstruidos. Además, contrario a lo que todo el mundo cree, la piel debe hidratarse con cremas. Finalmente, proteger la piel del sol es crucial para evitar agravar las imperfecciones de la piel.