Con qué productos se pueden cerrar los poros para que la piel se vea lisa

Poros abiertos piel Cuando los poros están abiertos comienzan a acumular sedo, suciedad, transpiración, etc.

¿Cómo cerrar los poros o evitar que se abran?

Los poros abiertos son una característica natural de la piel y son inevitables ya que son los conductos a través de los cuales se liberan el sebo y las impurezas. Aunque no se puedne evitar por completo para siempre, existen algunos trucos de belleza que ayudan a reducirlos notablemente.

Por ejemplo, la clave está en contar con una buena rutina de limpieza y cuidado de la piel. Cuando lavamos y limpiamos la piel evitamos la acumulación de sebo y suciedad en los poros, lo que a su vez puede reducir la aparición de poros abiertos.

Piel poros La limpieza diaria de la piel es la mejor forma de evitar que los poros se abran.

Se aconseja acompañar la limpieza con productos específicos como limpiadores suaves, tónicos a base de ácido salicílico o glicólico, y sérums que contienen ingredientes como retinol o niacinamida, puede ayudar a limpiar los poros obstruidos y reducir su apariencia.

Por otro lado, se aconseja exfoliar la piel al menos una vez cada 15 días para eliminar las células muertas de la piel y destapar los poros obstruidos. Además, contrario a lo que todo el mundo cree, la piel debe hidratarse con cremas. Finalmente, proteger la piel del sol es crucial para evitar agravar las imperfecciones de la piel.