Duro revés legislativo para el oficialismo en su proyecto para reconvertir el ex autódromo San Martín

autodromo san martin abandonado El predio del ex autódromo está abandonado. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Las posiciones de los distintos bloques

El oficialismo, integrado por la Unión Cívica Radical y aliados sostuvo que las modificaciones del Senado son sólo técnicas y que la versión original respeta el principio de generalidad e igualdad ante la ley. Sin embargo, esta vez tuvieron que ceder ante los argumentos de la oposición.

Lucas Ilardo (Frente Patria) criticó la insistencia, afirmando que los cambios del Senado daban más transparencia y consenso a los pasos administrativos de las concesiones.

“Las modificaciones fueron de forma y de fondo. Es codiciado el espacio al que se pretende darle otro uso por lo que hay que pensar en los pasos administrativos correspondientes para poder realizar las concesiones. Si se opta por la media sanción de Diputados, no va a salir una buena ley. No es una mala ley pero es extremadamente mejorable”, sintetizó el legislador.

Jorge Difonso (La Unión Mendocina) expresó que "sería necesario debatir el proyecto una semana más, trabajando armónicamente, entre las cámaras, y dándonos el espacio de discusión”.

Gabriela Lizana (Frente Renovador Línea Nacional) coincidió primeramente con Ilardo, pero manifestó que “es valioso el intercambio de ideas. Se está dando la aprobación de este proyecto en una coyuntura particular, porque ha sido en el momento del recambio parlamentario, pero hemos estudiado los temas”.

Stella Huczak (PRO), Nicolás De Pedro (La Libertad Avanza) y Germán Gómez (PJ) se manifestaron a favor del proyecto.

Puntos principales del proyecto