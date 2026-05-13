La reconversión del ex autódromo General San Martín impulsada por Alfredo Cornejo está empantanada en la Legislatura luego del planteo de diputados de la oposición que hicieron notar que las modificaciones que llegaron desde Senadores deben ser consideradas como válidas.
Duro revés legislativo para el oficialismo en su proyecto para reconvertir el ex autódromo San Martín
Diputados de la oposición pidieron que se respeten las modificaciones que introdujo el Senado y que haya un debate serio antes de que avance el proyecto
Hubo serios cuestionamientos a la iniciativa del gobernador y aunque no se vislumbró una negativa rotunda a la idea de transformar el viejo circuito de carreras en un complejo moderno, sí se pidió que se tomen en cuenta las variantes propuestas por el Senado y también se reclamó mas tiempo para el debate.
Desde el cornejismo y sus aliados intentaron minimizar el revés y, finalmente, lo que decidieron fue insistir con el proyecto original y remitirlo nuevamente a la Cámara de Senadores para buscar la media sanción de la ley como fue presentada inicialmente.
Las posiciones de los distintos bloques
El oficialismo, integrado por la Unión Cívica Radical y aliados sostuvo que las modificaciones del Senado son sólo técnicas y que la versión original respeta el principio de generalidad e igualdad ante la ley. Sin embargo, esta vez tuvieron que ceder ante los argumentos de la oposición.
Lucas Ilardo (Frente Patria) criticó la insistencia, afirmando que los cambios del Senado daban más transparencia y consenso a los pasos administrativos de las concesiones.
“Las modificaciones fueron de forma y de fondo. Es codiciado el espacio al que se pretende darle otro uso por lo que hay que pensar en los pasos administrativos correspondientes para poder realizar las concesiones. Si se opta por la media sanción de Diputados, no va a salir una buena ley. No es una mala ley pero es extremadamente mejorable”, sintetizó el legislador.
Jorge Difonso (La Unión Mendocina) expresó que "sería necesario debatir el proyecto una semana más, trabajando armónicamente, entre las cámaras, y dándonos el espacio de discusión”.
Gabriela Lizana (Frente Renovador Línea Nacional) coincidió primeramente con Ilardo, pero manifestó que “es valioso el intercambio de ideas. Se está dando la aprobación de este proyecto en una coyuntura particular, porque ha sido en el momento del recambio parlamentario, pero hemos estudiado los temas”.
Stella Huczak (PRO), Nicolás De Pedro (La Libertad Avanza) y Germán Gómez (PJ) se manifestaron a favor del proyecto.
Puntos principales del proyecto
- Objetivo: reconvertir el predio para actividades deportivas, recreativas y afines mediante el sistema de concesiones.
- Justificación: se argumenta que el crecimiento urbano en el oeste de la Ciudad y las exigencias tecnológicas/de seguridad del automovilismo moderno hacen inviable mantener el trazado original. El estado actual de abandono genera una caída en los ingresos y falta de mantenimiento.
- Gestión: el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial se encargará de la mensura, deslinde y planificación integral de la zona según las normas ambientales y de ordenamiento territorial.