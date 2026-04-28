El Senado retocó las condiciones del Gobierno para concesionar el autódromo fantasma

El proyecto busca transformar las 117 hectáreas del viejo autódromo que quedó completamente abandonado en un predio destinado a actividades deportivas, recreativas y de integración social.

"Retoques" del Senado en las condiciones para la concesión del ex autódromo

El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado con 4 cambios clave:

Prórroga de las concesiones: se estableció que los plazos de concesión (originalmente fijados entre 10 y 30 años) podrán contar con una posibilidad de prórroga por 10 años adicionales, siempre que la institución cumpla con los compromisos asumidos.

(originalmente fijados entre 10 y 30 años) podrán contar con una posibilidad de prórroga por 10 años adicionales, siempre que la institución cumpla con los compromisos asumidos. Resguardo del patrimonio estatal: se incorporaron ajustes técnicos para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar que toda la infraestructura y mejoras desarrolladas por los privados queden a favor del Estado Provincial al finalizar el contrato o en caso de rescisión.

y mejoras desarrolladas por los privados queden a favor del al finalizar el contrato o en caso de rescisión. Correcciones de técnica legislativa: se ajustaron referencias normativas y se corrigieron errores en la redacción del texto legal para asegurar su correcta aplicación

Derogación expresa de leyes: para evitar superposiciones legales que pudieran obstaculizar la implementación del nuevo polo deportivo, el Senado derogó de manera expresa la Ley 2.536.

autodromo san martin abandonado El Gobierno busca darle vida al ex autódromo San Martín, en la Ciudad de Mendoza. En la Legislatura hay apoyo.

Según explicaron los senadores, estas modificaciones buscan otorgar mayor previsibilidad a las instituciones que inviertan en el predio, asegurando al mismo tiempo que el patrimonio público esté debidamente protegido cuando terminen las concesiones.

Todas las condiciones para que privados se queden con el autódromo fantasma

Para que privados puedan explotar las parcelas del predio del ex Autódromo General San Martín, deben cumplir con una serie de condiciones definidas en el proyecto de ley y ajustadas recientemente por el Senado.

Los sujetos habilitados para la concesión solo pueden ser instituciones deportivas .

. Los proyectos deben estar destinados exclusivamente a expandir y promover la actividad deportiva, recreativa y social .

. La concesión se otorga por un mínimo de 10 años y un máximo de 30 años. Y, ahora, el Senado introdujo la posibilidad de una prórroga por 10 años adicionales, siempre que la institución haya cumplido con todos los compromisos asumidos durante el periodo inicial.

introdujo la posibilidad de una prórroga por 10 años adicionales, siempre que la institución haya cumplido con todos los compromisos asumidos durante el periodo inicial. Inversión privada : las instituciones beneficiarias deberán realizar las obras de infraestructura, mantenimiento y seguridad a su propio costo.

: las instituciones beneficiarias deberán realizar las obras de infraestructura, mantenimiento y seguridad a su propio costo. Deberán proveer la totalidad de las instalaciones, artefactos e instrumentos necesarios para la práctica deportiva; mantener al personal para el cuidado, conservación y mejoramiento de las instalaciones, incluyendo prados y jardines; y solventar todos los gastos de la concesión y pagar las tasas y gravámenes correspondientes.

Reversión de mejoras: al finalizar la concesión (por cumplimiento de plazo o revocación), todas las instalaciones fijas e infraestructura desarrolladas por el privado quedan automáticamente a favor del Estado Provincial, sin derecho a reclamo o exclusión alguna. El Senado reforzó los aspectos técnicos para garantizar la seguridad jurídica de este traspaso.

En caso de incumplimiento total o parcial del plan de inversión, de demora injustificada en los plazos de las obras comprometidas o incumplimiento de cualquier obligación establecida en la ley de concesión, el Estado puede recuperar la posesión del terreno de pleno derecho.

autodromo san martin ciudad El predio del ex Autódromo General San Martín a concesionar por el Gobierno.

Con el aval unánime del Senado –y el que se espera en Diputados- el Gobierno de Mendoza avanza en la recuperación de un espacio estratégico que llevaba décadas en el olvido.

Recambio en el Senado

Con la nueva conformación -a partir de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo-, el Senado contará con 9 bloques: Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, Partido Justicialista, La Unión Mendocina, PRO, Partido Demócrata, Partido Verde, Fuerza Patria y Podemos–Encuentro Peronista.

El oficialismo, Cambia Mendoza, quedó con 19 senadores. A los actuales Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Sáez, María Laura Sainz, Oscar Sevilla y Gustavo Soto, se sumaron Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Evelin Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabitte, Víctor Fayad (h), Martín Kerchner, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Jésica Laferte, reelecta.

autodromo fantasma senado El Senado aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el Gobierno que plantea la reconversión del ex Autódromo General San Martín.

La Libertad Avanza, aliado del oficialismo, debutará este año en el Senado con 5 bancas: Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Carolina Loparco y Macarena D’Ambrogio.

El Partido Justicialista tendrá 5 integrantes: Mauricio Sat (con mandato hasta 2027), Adriana Cano (reelecta), Luis Novillo, María Luz Llorens y Pedro Serra.

La Unión Mendocina, posible aliado del peronismo, mantendrá su bancada con Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini.

Mientras que, los kirchneristas Félix González y Omar Parisi conformarán el bloque Fuerza Patria.

Duilio Pezzutti continuará en su monobloque Podemos–Encuentro Peronista. En tanto, Martín Rostand (PRO), Armando Magistretti (Partido Demócrata) y Dugar Chappel (Partido Verde) serán los únicos representantes de sus respectivos espacios en el nuevo Senado.