El Gobierno quiere convertir el viejo Autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo

autodromo general san martin El Autódromo General San Martín, ubicado en la Ciudad de Mendoza, fue inaugurado en 1974. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

Ante este panorama de deterioro, la gestión de Alfredo Cornejo propone una intervención planificada para evitar que el terreno se convierta en un pasivo ambiental o social.

Concesiones y desarrollo sostenible

La iniciativa plantea un esquema de concesiones a instituciones deportivas por plazos que oscilarán entre los 10 y los 30 años. Para acceder al uso de los terrenos, las organizaciones interesadas deberán presentar planes de inversión y desarrollo que sean aprobados previamente por el Estado.

El objetivo es que los clubes y federaciones asuman el compromiso de revitalizar el suelo bajo estrictas normas de ordenamiento territorial.

Desde el Ejecutivo destacaron que el proyecto no solo busca recuperar un bien estatal en desuso, sino también fortalecer la infraestructura para la actividad física y la integración social. "Buscamos optimizar un predio estratégico que hoy presenta un importante grado de abandono, transformándolo en un motor de hábitos saludables para los mendocinos", señalaron fuentes oficiales.

autodromo general san martin ciudad Restos edilicios del viejo autódromo de la Ciudad de Mendoza. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

Un giro en el uso del suelo

La reconversión se enmarca en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Debido a la ubicación del autódromo, las autoridades consideran que es el momento de dar paso a un desarrollo equilibrado y sostenible que revitalice el sector oeste de la Ciudad.

Con esta ley, Mendoza cierra definitivamente un capítulo de su historia deportiva para intentar abrir uno nuevo, donde el antiguo asfalto del Autódromo General San Martín sea reemplazado por canchas, senderos y espacios verdes que beneficien de manera directa a la comunidad.