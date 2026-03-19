El Gobierno quiere convertir el viejo Autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo

El predio que alguna vez fue el corazón del automovilismo regional se prepara para un cambio radical. El Gobierno envió a la Legislatura un ambicioso proyecto de ley para reconvertir las 117 hectáreas del antiguo Autódromo General San Martín, ubicado en la Ciudad de Mendoza, y transformarlas en un espacio destinado a actividades recreativas, comunitarias y deportivas.
En este contexto, el intendente Ulpiano Suarez celebró la iniciativa pero recordó su idea de instalar allí un gran parque solar teniendo en cuenta la superficie disponible. "Es una demanda que venimos sosteniendo desde hace años en la Ciudad, con la convicción de que este espacio puede y debe ser aprovechado, y que sin dudas mejorará la calidad de vida de miles de vecinos y mendocinos”, expresó.
Inaugurado en 1974 y concesionado por 30 años, el circuito fue durante décadas una referencia del automovilismo, pero su actividad comenzó a languidecer a fines de los '90. Hoy, el crecimiento urbano y los nuevos estándares de seguridad ambiental hacen inviable el rugir de los motores en una zona que ha quedado rodeada de barrios.
Ante este panorama de deterioro, la gestión de Alfredo Cornejo propone una intervención planificada para evitar que el terreno se convierta en un pasivo ambiental o social.
Concesiones y desarrollo sostenible
La iniciativa plantea un esquema de concesiones a instituciones deportivas por plazos que oscilarán entre los 10 y los 30 años. Para acceder al uso de los terrenos, las organizaciones interesadas deberán presentar planes de inversión y desarrollo que sean aprobados previamente por el Estado.
El objetivo es que los clubes y federaciones asuman el compromiso de revitalizar el suelo bajo estrictas normas de ordenamiento territorial.
Desde el Ejecutivo destacaron que el proyecto no solo busca recuperar un bien estatal en desuso, sino también fortalecer la infraestructura para la actividad física y la integración social. "Buscamos optimizar un predio estratégico que hoy presenta un importante grado de abandono, transformándolo en un motor de hábitos saludables para los mendocinos", señalaron fuentes oficiales.
Un giro en el uso del suelo
La reconversión se enmarca en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Debido a la ubicación del autódromo, las autoridades consideran que es el momento de dar paso a un desarrollo equilibrado y sostenible que revitalice el sector oeste de la Ciudad.
Con esta ley, Mendoza cierra definitivamente un capítulo de su historia deportiva para intentar abrir uno nuevo, donde el antiguo asfalto del Autódromo General San Martín sea reemplazado por canchas, senderos y espacios verdes que beneficien de manera directa a la comunidad.