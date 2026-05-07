Nacieron pegados, eran tratados como monstruos y tuvieron 21 hijos: la historia de los siameses Bunker

La historia de los siameses más famosos del mundo

La vida de estos hermanos, que siempre fueron mirados de reojo, cambió radicalmente cuando un capitán de barco británico los convenció de viajar a Estados Unidos. Al llegar, fueron presentados ante el público como curiosidades biológicas.

Desde allí, los siameses fueron siempre tratados como una especie de monstruo al que la gente pagaba por ver. Eran mercancía que se exhibía en circos y ferias donde se les permitía realizar distintas acrobacias.

Sin embargo, detrás de la imagen de monstruos de feria que la prensa de la época promovía, se escondían dos hombres de una inteligencia notable. Los hermanos se independizaron de sus promotores y empezaron a dar sus propias presentaciones.

Tras años de giras, los hermanos decidieron retirarse y establecerse en Carolina del Norte. Allí, su historia tomó un giro aún más sorprendente. Se integraron en la sociedad sureña de Estados Unidos, adoptaron el apellido Bunker y se casaron con dos hermanas: Adelaide y Sarah Yates.

siameses, hermanos Los hermanos tuvieron 21 hijos en total.

Los siameses construyeron dos casas para tener cada uno su espacio, y acordaron pasar tres días en cada hogar de manera alternada. De este acuerdo, nacieron nada menos que un total de 21 hijos, que crecieron en perfectas condiciones.

Un final dramático

Pese a tener una gran fama encima y luego de que su vuelta dé la vuelta al mundo, el final para estos hermanos llegó de forma inesperada. Todo comenzó porque Chang se refugió en el alcohol, lo que deterioró su salud y afectó directamente a Eng.

Chang falleció una noche debido a una bronquitis severa. Al despertar y notar que su hermano no respondía, Eng supo que su tiempo también se había agotado. Murió solo tres horas después.