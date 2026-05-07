Cómo utilizar ajo para proteger al árbol frutal del ataque de plagas en mayo

dientes de ajo para las plantas Aprendé a utilizar el ajo para tus árboles frutales.

Para preparar este insecticida casero, necesitaremos de una cabeza de ajo y un litro de agua. El proceso comienza pelando y triturando los dientes de ajo con una pequeña porción de agua para liberar sus principios activos. Posteriormente, integrar la mezcla al resto del litro de agua. Esperar entre 12 y 24 horas para que la solución repose.

Una vez transcurrido este tiempo, tendremos que filtrar el líquido para eliminar cualquier residuo sólido y añadir al repelente casero una cucharada de jabón líquido, el cual actuará como un agente tensioactivo, mejorando significativamente la adherencia del preparado sobre las superficies cerosas del árbol frutal.

Hecho esto, será momento de aplicar el repelente de ajo sobre el árbol frutal. Es vital rociar directamente sobre el follaje, prestando especial atención al envés de las hojas, ya que es el sitio predilecto donde muchas plagas se ocultan y depositan sus huevos.

naranjo Ponele fin a las plagas de tus árboles frutales con un poco de ajo.

Para garantizar una protección continua, la rutina debe repetirse cada tres o cuatro días. Asimismo, es imperativo reaplicar el producto después de días de lluvia, ya que el agua elimina la capa protectora de ajo, dejando al árbol frutal vulnerable nuevamente ante cualquier plaga.