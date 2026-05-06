Cuáles son los mejores días de mayo para realizar tareas de jardinería con el árbol frutal, según el calendario lunar

El ciclo de actividades importantes comienza el 9 de mayo con el cuarto menguante. En esta etapa, la savia del árbol frutal inicia su descenso hacia las partes inferiores de la estructura. Esta dinámica interna convierte a este periodo en el momento ideal para realizar tareas de poda y ejecutar trasplantes. La concentración de energía en la base de la planta favorece significativamente un enraizamiento sólido y garantiza una mejor sanidad general del cultivo ante las intervenciones manuales.

podar arbol frutal Seguí las sugerencias del calendario lunar para las tareas de jardinería de mayo.

Luna nueva: 16 de mayo

Para el 16 de mayo, la llegada de la luna nueva marca un periodo donde la savia reside predominantemente en las raíces. Es la fase perfecta para acondicionar el suelo y eliminar las malezas que están alrededor del árbol frutal y compiten por nutrientes. También se recomienda la aplicación de abonos orgánicos para nutrir la tierra desde la base.

Cuarto creciente: 23 de mayo

De acuerdo al calendario lunar, el 23 de mayo entramos en el cuarto creciente, fase en la que la savia comienza su ascenso hacia la copa. Este movimiento energético facilita el trasplante de árboles frutales y la aplicación de fertilizantes orgánicos para estimular el crecimiento vegetal.

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Luna llena: 31 de mayo

Finalmente, el 31 de mayo se presenta la luna llena, el punto de máxima actividad biológica donde la savia inunda hojas y frutos. Esta abundancia de energía hace que sea el día indispensable para la cosecha, asegurando la mejor calidad de los frutos. Asimismo, es vital aprovechar este pico de actividad para reforzar el control preventivo contra plagas, protegiendo así la vitalidad del árbol frutal antes de reiniciar el ciclo lunar.