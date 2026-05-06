Cuáles son los mejores días de mayo para realizar tareas de jardinería con el árbol frutal, según el calendario lunar

Tal como te he contado en múltiples ocasiones, el calendario lunar de cada mes es una guía ancestral altamente efectiva para realizar distintas tareas de jardinería. En este caso, acudiremos a las fases de la luna de mayo para saber qué hacer con el árbol frutal. Esto nos permitirá garantizar el bienestar de la planta a corto y largo plazo, como así también asegurar una cosecha próspera en su respectiva temporada.
Estas son las tareas de jardinería que debemos hacer con el árbol frutal en mayo, de acuerdo al calendario lunar
Durante este mes de mayo, el calendario lunar se convierte en una herramienta estratégica esencial para planificar las tareas de mantenimiento, permitiendo que el flujo de la savia trabaje a favor de las labores de jardinería y no en su contra. Por lo tanto, si querés beneficiar al árbol frutal, deberás prestar atención a las siguientes recomendaciones.
Cuarto menguante: 9 de mayo
El ciclo de actividades importantes comienza el 9 de mayo con el cuarto menguante. En esta etapa, la savia del árbol frutal inicia su descenso hacia las partes inferiores de la estructura. Esta dinámica interna convierte a este periodo en el momento ideal para realizar tareas de poda y ejecutar trasplantes. La concentración de energía en la base de la planta favorece significativamente un enraizamiento sólido y garantiza una mejor sanidad general del cultivo ante las intervenciones manuales.
Luna nueva: 16 de mayo
Para el 16 de mayo, la llegada de la luna nueva marca un periodo donde la savia reside predominantemente en las raíces. Es la fase perfecta para acondicionar el suelo y eliminar las malezas que están alrededor del árbol frutal y compiten por nutrientes. También se recomienda la aplicación de abonos orgánicos para nutrir la tierra desde la base.
Cuarto creciente: 23 de mayo
De acuerdo al calendario lunar, el 23 de mayo entramos en el cuarto creciente, fase en la que la savia comienza su ascenso hacia la copa. Este movimiento energético facilita el trasplante de árboles frutales y la aplicación de fertilizantes orgánicos para estimular el crecimiento vegetal.
Luna llena: 31 de mayo
Finalmente, el 31 de mayo se presenta la luna llena, el punto de máxima actividad biológica donde la savia inunda hojas y frutos. Esta abundancia de energía hace que sea el día indispensable para la cosecha, asegurando la mejor calidad de los frutos. Asimismo, es vital aprovechar este pico de actividad para reforzar el control preventivo contra plagas, protegiendo así la vitalidad del árbol frutal antes de reiniciar el ciclo lunar.