Árbol frutal: qué sucede al envolver la maceta en papel aluminio y cuáles son sus beneficios

Al envolver la maceta del ejemplar con papel aluminio lograremos que el brillo rebote la radiación solar hacia las zonas más sombrías de la planta. Esta iluminación adicional en tallos y hojas bajas potencia la fotosíntesis, asegurando que el ejemplar reciba energía suficiente incluso en condiciones de baja luminosidad.

Además, para aquellas especies que exigen un sustrato constantemente hidratado, el papel aluminio ofrece una solución práctica al cubrir la superficie de la tierra. Esta capa impide la evaporación rápida, manteniendo la humedad del suelo de forma prolongada.

arbol frutal papel aluminio Estos son los beneficios de usar papel aluminio en los árboles frutales. Foto: Gemini

Asimismo, el papel aluminio actúa como un escudo contra agentes externos:

Barrera física: su superficie metálica dificulta el desplazamiento de insectos sobre la maceta. Al mismo tiempo, impide que parásitos depositen huevos en la tierra, protegiendo así las raíces.

Repelente de plagas: ayuda a ahuyentar hormigas, moscas de la humedad y mosquitos del sustrato.

Estos beneficios que tendrá el árbol frutal al envolver la maceta con papel aluminio serán eficientes en meses de baja temperatura. Por el contrario, tanto en primavera como en verano no se aconseja poner en práctica dicho truco porque los fuertes rayos solares quemarán las hojas de la planta.