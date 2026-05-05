Árbol frutal: qué sucede al envolver la maceta en papel aluminio y cuáles son sus beneficios

El uso de papel aluminio en la jardinería doméstica es una tarea que, aunque parezca inusual, se sustenta en principios que benefician notablemente a los árbol frutal cultivados en macetas. En este sentido, si contás con ejemplares cultivados en estos tipos de recipientes, ya sean de plástico o arcilla, te recomiendo buscar un poco de dicho papel para cuidar la planta en otoño e invierno.
Colocar papel aluminio en la maceta del árbol frutal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
El papel aluminio es una lámina metálica delgada, sumamente ligera y flexible, que destaca por su capacidad reflectante e impermeabilidad. Gracias a sus dos caras (una mate y otra brillante), funciona como una barrera eficaz contra el aire y la humedad, permitiendo a los aficionados a la jardinería gestionar variables críticas como la luz y la temperatura.
La aplicación de este truco es particularmente valiosa durante las temporadas de otoño e invierno. En estos meses, los rayos del sol pierden intensidad y las horas de luz se reducen, lo que puede limitar el desarrollo de los árboles frutales.
Al envolver la maceta del ejemplar con papel aluminio lograremos que el brillo rebote la radiación solar hacia las zonas más sombrías de la planta. Esta iluminación adicional en tallos y hojas bajas potencia la fotosíntesis, asegurando que el ejemplar reciba energía suficiente incluso en condiciones de baja luminosidad.
Además, para aquellas especies que exigen un sustrato constantemente hidratado, el papel aluminio ofrece una solución práctica al cubrir la superficie de la tierra. Esta capa impide la evaporación rápida, manteniendo la humedad del suelo de forma prolongada.
Asimismo, el papel aluminio actúa como un escudo contra agentes externos:
- Barrera física: su superficie metálica dificulta el desplazamiento de insectos sobre la maceta. Al mismo tiempo, impide que parásitos depositen huevos en la tierra, protegiendo así las raíces.
- Repelente de plagas: ayuda a ahuyentar hormigas, moscas de la humedad y mosquitos del sustrato.
Estos beneficios que tendrá el árbol frutal al envolver la maceta con papel aluminio serán eficientes en meses de baja temperatura. Por el contrario, tanto en primavera como en verano no se aconseja poner en práctica dicho truco porque los fuertes rayos solares quemarán las hojas de la planta.