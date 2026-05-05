Alerta amarilla y naranja por viento Zonda: casi 30 grados en el llano y vientos fuertes

Las recomendaciones para cuidarse del viento Zonda

El Gobierno provincial emitió una serie de recomendaciones para transitar estos dos días de Zonda. En primer lugar, precaución con materiales inflamables y prohibición de arrojar colillas encendidas a la vía pública.

También piden evitar el ejercicio físico al aire libre y reducir al mínimo la exposición exterior.

En los hogares, recomiendan cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de aire seco y caliente, y aumentar artificialmente la humedad del ambiente.

Zonda okk Se espera un fuerte Viento Zonda para este miércoles y jueves en Mendoza.

¿Cómo seguirá el pronóstico después del viento Zonda?

El SMN también informó como seguirá la semana después de que el viento Zonda se vaya. Para el jueves se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 17, con un cielo parcialmente nublado a partir de la mañana.

El viernes la mínima descenderá hasta los 3 grados y la máxima se ubicará en los 14 grados, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día.

El sábado bajará la máxima hasta los 11 grados y la mínima subirá hasta los 5. El cielo permanecerá algo nublado durante la madrugada y la mañana y despejado durante la tarde y noche.

El domingo la mínima volverá a 3 grados y la máxima en 17 con un cielo nublado durante todo el día.

El lunes la mínima se ubicará en 6 grados y la máxima en 19 con un cielo parcialmente nublado, según muestra el pronóstico del tiempo extendido.