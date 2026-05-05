La noticia cayó como un baldazo de agua helada a la COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina: el gobierno de Javier Milei le puso fin al PEVI (el Plan Estratégico Vitivinícola 2020) que exigía aportes a las bodegas para sostener esa corporación. Pero en la vereda de enfrente, tanto la vicegobernadora Hebe Casado, como Bodegas de Argentina salieron a celebrar la medida.
Hebe Casado y Bodegas de Argentina celebraron que Milei le puso fin al aporte obligatorio a COVIAR
Javier Milei cerró definitivamente el Plan Estratégico Vitivinícola que se nutría de aportes obligatorios de bodegas y sostenía económicamente a la COVIAR
La Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura que se publicó este martes establece que el plan, creado por la Ley 25.849 y originalmente previsto hasta 2020, queda formalmente concluido, tras haber sido extendido de hecho durante los últimos años sin una actualización normativa clara.
"Eliminamos un impuesto que el Estado le había regalado a privados", tuiteó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un largo posteo en el que remarcó: "Luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino y a todos nosotros como víctimas".
La resolución declara cumplido el plazo del plan y ordena su cierre definitivo en tres meses. En ese plazo la COVIAR deberá presentar un informe final con rendición de cuentas, detalle de acciones, cumplimiento de metas y estado de los recursos.
La primera en valorar políticamente la decisión fue la vicegobernadora Hebe Casado, que alineada con el posteo de Sturzenegger, comenzó un posteo con la frase: "Chau contribución obligatoria a COVIAR".
Y concluyó marcando que con la medida finalizan las contribuciones obligatorias que pagaban las bodegas y viñedos para financiar el plan.
La resolución nacional le da potestad al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de dejar de recaudar aquellos aportes obligatorios y establece que los fondos remanentes deberán ser transferidos al propio organismo, como autoridad de aplicación.
Bodegas de Argentina respaldó la derogación de los aportes obligatorios
Apenas se conoció la resolución que le ponía fin al Plan Estratégico Vitivinícola (Pevi), que sustentaba los aportes obligatorios a la COVIAR, desde Bodegas de Argentina no sólo respaldaron la derogación dispuesta por Javier Milei, sino que emitieron un comunicado en el que detallan el incumplimiento de los objetivos que marcaba aquel plan que debió concluir en el 2020.
Resaltan que la Corporación Vitivinícola Argentina se creó por la Ley 25.849 y que allí queda bien claro que es la COVIAR la encargada de gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, que a su vez tenía objetivos claros.
Allí también queda explicitado que la financiación se realiza con contribuciones del sector privado y público, tanto nacional como provincial. En el caso de los privados se nutre de contribuciones obligatorias para las bodegas. Los públicos: provenientes de los fondos de las administraciones de gobierno nacional y provinciales.
Pero además hace foco principalmente en los objetivos de ventas y exportaciones que el PEVI no cumplió:
"Incumplimiento de la Visión y Objetivos del PEVI 2020:
- Que en el año 2020 la industria vitivinícola argentina se posicione de forma sostenible entre las más destacadas del mundo; alcance ventas por USD 2.000 millones, participe con un 10% del volumen de las exportaciones mundiales y logre la valoración y el reconocimiento de los consumidores.
- Resultados al año 2020: objetivos no logrados Participación en volumen mundial al año 2020: 3,7% vs. objetivo del plan: 10%. Exportaciones año 2020: USD 791 millones vs. objetivo del plan: USD 2.000 millones. Caída del 30% del consumo per cápita en Argentina.
- Resultados a marzo de 2025: facturación total cae 42% desde su máximo en 2012. Volumen total cae 34,5% desde su máximo en 2008. En el mismo período, el consumo mundial de vinos cayó un 7,5%".