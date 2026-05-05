Hebe Casado y Bodegas de Argentina celebraron que Milei le puso fin al aporte obligatorio a COVIAR

La resolución declara cumplido el plazo del plan y ordena su cierre definitivo en tres meses. En ese plazo la COVIAR deberá presentar un informe final con rendición de cuentas, detalle de acciones, cumplimiento de metas y estado de los recursos.

Hebe Casado PEVI Coviar

La primera en valorar políticamente la decisión fue la vicegobernadora Hebe Casado, que alineada con el posteo de Sturzenegger, comenzó un posteo con la frase: "Chau contribución obligatoria a COVIAR".

Y concluyó marcando que con la medida finalizan las contribuciones obligatorias que pagaban las bodegas y viñedos para financiar el plan.

La resolución nacional le da potestad al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de dejar de recaudar aquellos aportes obligatorios y establece que los fondos remanentes deberán ser transferidos al propio organismo, como autoridad de aplicación.

Bodegas de Argentina respaldó la derogación de los aportes obligatorios

Apenas se conoció la resolución que le ponía fin al Plan Estratégico Vitivinícola (Pevi), que sustentaba los aportes obligatorios a la COVIAR, desde Bodegas de Argentina no sólo respaldaron la derogación dispuesta por Javier Milei, sino que emitieron un comunicado en el que detallan el incumplimiento de los objetivos que marcaba aquel plan que debió concluir en el 2020.

Resaltan que la Corporación Vitivinícola Argentina se creó por la Ley 25.849 y que allí queda bien claro que es la COVIAR la encargada de gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, que a su vez tenía objetivos claros.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Fabián Ruggeri 2 Fabián Ruggeri presidente de la COVIAR. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Allí también queda explicitado que la financiación se realiza con contribuciones del sector privado y público, tanto nacional como provincial. En el caso de los privados se nutre de contribuciones obligatorias para las bodegas. Los públicos: provenientes de los fondos de las administraciones de gobierno nacional y provinciales.

Pero además hace foco principalmente en los objetivos de ventas y exportaciones que el PEVI no cumplió:

"Incumplimiento de la Visión y Objetivos del PEVI 2020: