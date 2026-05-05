El gobierno confirmó una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada que se realizará este viernes a las 14 horas para reorganizarse en medio de la polémica por la investigación a Manuel Adorni. El encuentro tendrá lugar en el Salón Eva Perón y contará con la presencia de todos los ministros en funciones.
En medio del escándalo judicial contra Manuel Adorni el gobierno convocó a reunión de Gabinete
El Ejecutivo busca centralizar la agenda los avances judiciales sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en su patrimonio
La convocatoria ocurre en un momento sensible, marcado por los avances en la investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El Ejecutivo busca, con esta cumbre, recuperar la centralidad de la gestión.
Entre los objetivos prioritarios del oficialismo intenta destrabar el tratamiento de leyes clave en el Congreso, incluyendo la denominada "Ley Hojarasca", la reforma electoral y diversos proyectos sobre propiedad privada.
Detalles de la investigación contra el funcionario
La presión sobre el jefe de Gabinete aumentó tras las declaraciones del contratista Matías Tabar, quien afirmó ante la Justicia haber recibido pagos en efectivo por 245.000 dólares sin recibos formales por refacciones en la vivienda del funcionario.
La investigación a Manuel Adorni busca esclarecer si el nivel de gastos del funcionario es compatible con sus ingresos declarados, mientras el oficialismo intenta blindar la gestión frente a la polémica judicial en la que se encuentra involucrado uno de sus principales voceros.