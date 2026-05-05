En medio del escándalo judicial contra Manuel Adorni el gobierno convocó a reunión de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta. Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y el gobierno busca reorganizar la gestión.

Detalles de la investigación contra el funcionario

La presión sobre el jefe de Gabinete aumentó tras las declaraciones del contratista Matías Tabar, quien afirmó ante la Justicia haber recibido pagos en efectivo por 245.000 dólares sin recibos formales por refacciones en la vivienda del funcionario.

La investigación a Manuel Adorni busca esclarecer si el nivel de gastos del funcionario es compatible con sus ingresos declarados, mientras el oficialismo intenta blindar la gestión frente a la polémica judicial en la que se encuentra involucrado uno de sus principales voceros.