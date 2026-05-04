La causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga al vocero presidencial Manuel Adorni sumó este lunes un dato sensible. El contratista de las refacciones en su vivienda del Country Indio Cuá aseguró ante la Justicia que cobró U$S245.000 en efectivo por la obra.
Un contratista declaró que Adorni pagó U$S245.000 en efectivo por refacciones en su casa de Indio Cuá
El testigo fue citado por el fiscal para detallar las obras y presentar documentación. La causa busca reconstruir el origen de los fondos del vocero presidencial
El testigo, Matías Tabar, fue citado por el fiscal Gerardo Pollicita para detallar qué trabajos realizó, cómo se pactaron y de qué manera se pagaron. Llegó a Comodoro Py con contratos, presupuestos, facturas y registros vinculados a la obra.
La investigación apunta al origen de los fondos
Uno de los ejes centrales del expediente es determinar si los gastos vinculados a la compra de la vivienda y a las reformas se corresponden con los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.
Según la declaración testimonial, las refacciones demandaron entre 7 y 9 meses de trabajo. Durante ese período, Adorni alquiló otra casa dentro del mismo barrio por unos U$S13.000.
El constructor aseguró que llevó a la fiscalía toda la documentación respaldatoria y que incluso se le solicitó aportar mensajes de WhatsApp intercambiados con el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
Cómo se compró la casa y cuánto costó la obra
La vivienda fue comprada por U$S120.000. De ese total, U$S100.000 provinieron de un préstamo privado conseguido por la escribana Adriana Nechevenko, mientras que la pareja aportó U$S20.000 propios.
Ese dinero fue depositado el mismo día en el Banco Galicia para concretar la operación. A la fecha, el funcionario devolvió U$S30.000 dólares y aún adeuda U$S70.000.
A ese monto ahora se suman los U$S245.000 que, según el contratista, se pagaron en efectivo por la remodelación integral de la vivienda.
Qué trabajos se realizaron en la vivienda
De acuerdo con la documentación presentada, las tareas incluyeron:
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Baños hechos a nuevo
Remodelación completa de la cocina
Construcción de galerías delanteras y traseras
Renovación de la piscina con cascada
Parrilla de gran tamaño y horno a leña
Todo quedó respaldado en facturas y listados de trabajadores presentados ante la fiscalía.
La pregunta que atraviesa la causa: el uso de dólares en efectivo
En la causa ya se habían incorporado otros gastos en efectivo: viajes al exterior, vuelos privados, hotelería y movimientos inmobiliarios que totalizan U$S104.640 en poco más de un año, según informó el diario Clarín.
Con la declaración del contratista, esa cifra se incrementa significativamente. La fiscalía intenta responder la pregunta central del expediente: de dónde provinieron los dólares utilizados para afrontar esos pagos en efectivo.
Mientras avanzan las medidas de prueba, la investigación busca establecer si los movimientos financieros del funcionario son compatibles con su patrimonio y sus ingresos declarados.