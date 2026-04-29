El duro cruce entre Milei y Bregman y un nuevo choque del presidente con los periodistas

"Cómplice de genocidio" vs. "sus ideas matan"

El cruce más explosivo se dio cuando Bregman, desde su banca, interrumpió el discurso oficial para acusar directamente a Milei de ser "cómplice de un genocidio”, en una clara alusión a la alineación geopolítica de la Casa Rosada con Israel en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente, lejos de ignorar el grito, retrucó con la misma vehemencia: “Sus ideas matan a miles de personas”, disparó, profundizando una grieta ideológica que parece no tener retorno.

La legisladora de izquierda no se quedó allí y sumó presión interna al exigir a los gritos que el gobierno “cumpla” con la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa, ya sancionada por el Congreso, sigue en un limbo administrativo mientras el Poder Ejecutivo dilata su reglamentación y giro de fondos, un tema que genera máxima alerta en la comunidad educativa.

Ironías sobre el "director de aplaudidores"

Antes de que Adorni tomara la palabra, Bregman ya había marcado el terreno con comentarios ácidos sobre la puesta en escena libertaria. Al notar la ausencia de algunos asesores habituales en los palcos, lanzó: "Hoy no vino el director de aplaudidores”.

Según la diputada, los legisladores de La Libertad Avanza se mostraron desorientados: "Están medio perdidos, no saben bien cuándo aplaudir”, ironizó frente a los cronistas parlamentarios.

Incluso hubo lugar para el sarcasmo por una cuestión de infraestructura. Bregman colgó un cartel de protesta en su banca y, cuando personal de la Cámara le pidió que lo quitara argumentando que el pegamento podía "dañar el mármol”, la legisladora remató: "No sé si se refieren al de la pared o al de la cara de Adorni”.

Manuel Adorni congreso 2 Manuel Adorni este miércoles en el Congreso. Foto: Presidencia de la Nación

Salida caótica del presidente: insultos a los periodistas

La jornada terminó de descarrilar en las escalinatas del Palacio Legislativo. Según consignaron medios como La Nación e Infobae, el presidente se retiró en medio de un operativo de seguridad que no impidió el contacto con los movileros.

Ante las preguntas sobre el financiamiento universitario y las críticas de la oposición, Milei volvió a descargar su furia contra el periodismo. El siguiente video, lo muestra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marielfitz/status/2049526209898270737&partner=&hide_thread=false Al irse luego de haber presenciado el informe de Manuel Adorni en Diputados, Javier Milei le contestó a los gritos "chorros" y "corruptos" a los periodistas que lo aguardaban para preguntarle qué le había parecido la exposición del jefe de Gabinete pic.twitter.com/vIjOIFWheB — Mariel Fitz Patrick (@marielfitz) April 29, 2026

Con calificativos como "mentirosos”, "chorros" y “ensobrados”, el mandatario evitó responder sobre el fondo de las políticas públicas y se enfocó en desacreditar a los profesionales que buscaban su palabra.

El enfrentamiento físico entre los custodios presidenciales y los trabajadores de prensa generó un clima de caos que empañó el cierre de la sesión informativa, dejando en claro que la estrategia de confrontación directa sigue siendo el eje rector de la comunicación oficial.