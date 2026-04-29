Por un error del Banco Nación miles de docentes y celadores de la DGE cobraron doble el bono de útiles

A sólo dos días de que termine el mes, cuando probablemente los miles de docentes y celadores mendocinos veían agonizar su sueldo en sus escuálidas cuentas bancarias, llegó un depósito que alegró a todos. En sus cuentas sueldo apareció un monto idéntico al que recibieron la semana pasada por el pago de la DGE del bono de la última cuota de útiles para docentes e indumentaria para celadores.
La grata sorpresa duró poco. Ante la consulta de Diario UNO, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que se trató de un error del Banco Nación que duplicó el pago de aquel bono.
"El monto que se les depositó a todos los docentes y celadores varía dependiendo de la cantidad de cargos que tengan. Pero de igual modo como se trató de un error del Banco Nación, es la entidad la que lo tiene que corregir", remarcaron desde la DGE, y negaron que esa dirección haya hecho un doble giro al banco por esa millonaria suma que representa el pago de útiles a los casi 60.000 docentes y celadores de la provincia.
Siguiendo esa variación los pagos duplicados variaban entre los $30.000 y los $50.000, según aquella cantidad de cargos que tuviera el docente o el celador.
Ante la consulta de varios docentes, la DGE también asumió que el banco podría corregir ese doble pago en las próximas horas o en todo caso lo descontará del pago de haberes que está previsto hacer este jueves 30 cuando se les pague el sueldo del mes de abril.
Sin embargo, algunos docentes que se ilusionaron este lunes al ver incrementado el saldo de sus cuentas, se desilusionaron este martes cuando el mismo monto ya les aparecía descontando. Los más rápidos que retiraron el monto o pudieron gastarlo, lo verán descontado cuando se les pague el salario este jueves.
Cómo era el pago de útiles e indumentaria que debió hacer la DGE
A fines de diciembre pasado, la DGE y el SUTE acordaron el pago de los ítems de útiles a docentes por un total de $300.000 e indumentaria a celadores por $280.000 en 3 cuotas.
En ese acuerdo quedó establecido que los pagos se harían de la siguiente manera:
- Los docentes cobraron $100.000 el viernes 16 de enero de este año; $170.000, que fueron depositados el viernes 20 de febrero de 2026 y los $30.000 que se pagaron la semana pasada.
- Por su lado a los celadores dependientes de la DGE se les pagó $90.000 el 16 de enero, $160.000 el 20 de febrero y los $30.000 restantes se pagaron recientemente.