Por un error del Banco Nación miles de docentes y celadores de la DGE cobraron doble el bono de útiles

docentes mendoza Los docentes y celadores de la DGE recibieron por error del Banco Nación un depósito duplicado de la cuota de útiles que cobraron recientemente. Foto: Gobierno de Mendoza

Siguiendo esa variación los pagos duplicados variaban entre los $30.000 y los $50.000, según aquella cantidad de cargos que tuviera el docente o el celador.

Ante la consulta de varios docentes, la DGE también asumió que el banco podría corregir ese doble pago en las próximas horas o en todo caso lo descontará del pago de haberes que está previsto hacer este jueves 30 cuando se les pague el sueldo del mes de abril.

Sin embargo, algunos docentes que se ilusionaron este lunes al ver incrementado el saldo de sus cuentas, se desilusionaron este martes cuando el mismo monto ya les aparecía descontando. Los más rápidos que retiraron el monto o pudieron gastarlo, lo verán descontado cuando se les pague el salario este jueves.

Cómo era el pago de útiles e indumentaria que debió hacer la DGE

A fines de diciembre pasado, la DGE y el SUTE acordaron el pago de los ítems de útiles a docentes por un total de $300.000 e indumentaria a celadores por $280.000 en 3 cuotas.

En ese acuerdo quedó establecido que los pagos se harían de la siguiente manera: