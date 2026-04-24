Tras el incendio del data center, Guaymallén apeló a la tecnología de la Corte para retomar sus servicios

municipalidad de guaymallen incendio Muchos se sorprendieron al ver que el fuego había consumido partes importantes del edificio de la Comuna de Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El modelo de la Corte: un "Marketplace" de soluciones

La Suprema Corte es, actualmente, el único caso de éxito probado en la administración pública mendocina en la implementación de una infraestructura híbrida (on premise y cloud). Gracias a este convenio, la municipalidad no tendrá que diseñar un pliego desde cero ni aventurarse en una licitación incierta. Por el contrario, utilizará los parámetros operativos y la metodología de facturación mediante Unidades de Servicios de Nube (USN) que ya rigen para el Poder Judicial.

El sustento legal para este movimiento se encuentra en la Ley N° 9.625 de Administración Pública Digital y el Decreto 1673/25, que facultan la contratación directa a través de "Marketplace" cuando las condiciones técnicas y económicas son estandarizadas.

Al utilizar los pliegos de la Corte como referencia, Guaymallén garantiza eficiencia y transparencia en un momento de crisis donde la urgencia suele ser enemiga de la prolijidad administrativa.

La palabra de Marcos Calvente: "Recuperamos el know-how"

Tras la firma, el intendente Calvente se mostró aliviado por los avances. "Este convenio nos permite acelerar la solución. Si bien los servicios operativos como la obra pública y la higiene urbana nunca se detuvieron, los administrativos se vieron fuertemente resentidos por el incendio", explicó.

Calvente fue elogioso con el desarrollo tecnológico judicial: "Estamos trasladando el know-how y los recursos de una de las instituciones más desarrolladas tecnológicamente del interior del país. Este conocimiento ya nos permitió devolverle la conectividad al municipio; hoy todas las áreas están conectadas entre sí y con el resto de los servicios".

marcos calvente dalmiro garay El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el presidente de la Corte, Dalmiro Garay. Foto: prensa de Guaymallén

Hacia el 90% de operatividad

La recuperación del "cerebro" municipal avanza a pasos agigantados. Según detalló el intendente, ya se encuentran operando con normalidad los sistemas contable, financiero y presupuestario, piezas críticas para el funcionamiento de cualquier Estado.

Asimismo, el sistema de expediente electrónico volvió a estar en funciones, lo que permite retomar los trámites que habían quedado en un limbo de papel tras el incendio.

"Si seguimos a este ritmo, la semana que viene probablemente habremos superado el 90% de la restitución de los servicios administrativos", vaticinó Calvente. De cumplirse los plazos, Guaymallén habrá logrado una recuperación récord tras un desastre que, en otras condiciones, podría haber paralizado la comuna durante meses.

A 10 días del incendio

El siniestro del 14 de abril provocó la destrucción del data center municipal, afectando servidores y sistemas críticos para la gestión administrativa y la prestación de servicios. Frente a esta situación, el Municipio declaró la emergencia administrativa y tecnológica y activó un esquema de contingencia para sostener la operatividad.

Los equipos técnicos de la Municipalidad de Guaymallén continúan trabajando de manera intensiva en la restitución progresiva de los servicios digitales.

En este sentido, se informó que a partir de este viernes se reestableció el expediente electrónico para retomar la agilidad de la administración municipal y volver a dejar atrás las piezas de papel.

Esta medida se complementa con la vuelta de la conectividad desde el jueves y la operatividad del sistema de turnos para obtener la licencia conducir, que ya estaba en funcionamiento desde el miércoles 22 de abril.

Además, en los próximos días se implementará el servicio de ventanilla única para el pago de tasas y aforos.

Se estima que la operatividad sistema estará completa para el fin de la semana que viene. En las próximas horas, desde la Comuna de Guaymallén se emitirá un decreto para iniciar un “proceso de reconstrucción y consolidación de expedientes digitales”, informaron.