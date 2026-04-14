Guaymallén declaró la emergencia administrativa tras el incendio y volvió al expediente papel

Municipalidad de Guaymallén con lón.jpg El edificio de la Municipalidad de Guaymallén.

Lo que no funciona es lo relacionado con los sistemas informáticos, como la posibilidad de realizar trámites y pagos vinculados con tasas y servicios municipales. Esto incluye, entre otros, los pagos correspondientes a tasas por servicios a la propiedad, derechos de comercio (aforo), tasas administrativas, obras privadas, cementerio y multas de tránsito, así como cualquier otro concepto que requiera operatoria digital.

El retorno al expediente papel

La declaración de emergencia también dispuso el retorno transitorio y excepcional al sistema de expedientes en soporte papel, con el objetivo de asegurar la continuidad de los trámites administrativos hasta tanto se restablezca la operatoria digital.

Asimismo, el decreto firmado por el intendente Marcos Calvente permite agilizar procesos y autorizar contrataciones directas por razones de urgencia, a fin de recuperar en el menor tiempo posible los sistemas afectados.

Con relación a los daños materiales, explicaron que aún no cuentan con un detalle definitivo del impacto porque continúan con las investigaciones. No obstante, señalaron que, gracias a la infraestructura del edificio y al rápido accionar de los equipos de Bomberos, el daño no fue mayor y quedó circunscripto al tercer piso del edificio municipal. Lo que si se sabe es que habían invertido U$S7.000.000 en el sistema informático.

incendio municipalidad de guaymallen El incendio afectó el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.

Una de las grandes incógnitas que aun no pueden responder en la comuna es si se perdió información que se cargó desde enero de este año, o si en cambio se afectaron los expedientes que se cargaron desde junio de 2025. De todas formas, explicaron que mucha información estaba subida en la nube por lo que una gran parte podría estar respaldada.

La hipótesis principal del incendio en la Municipalidad de Guaymallén

Respecto a las causas, desde la comuna señalaron que el hecho se encuentra bajo análisis técnico por parte de peritos especializados y que los resultados estarán en aproximadamente 48 horas. Pero si bien no hay conclusiones definitivas, la principal hipótesis indica que el origen podría estar vinculadoa con una falla eléctrica en el data center del municipio.

Mientras se avanza con la investigación, los trabajadores municipales limpian el área afectada y realizan el traslado de las dependencias comprometidas, con el objetivo de acelerar la recuperación de los sistemas.