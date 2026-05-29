IMPSA firmó un acuerdo con la empresa NEC para desarrollar turbinas hidroeléctricas en Estados Unidos

Es el segundo convenio que la multinacional nacida en Mendoza firma con el fin de exportar proyectos energéticos. En marzo, IMPSA había suscripto otro acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para completar el reactor nuclear CAREM 25.

En el dinámico escenario global de las energías renovables, la consolidación de alianzas internacionales no solo es una ventaja competitiva, sino una necesidad para liderar la transición energética.

Qué implica el acuerdo entre IMPSA y NEC

"A través de esta alianza, NEC actuará como socio estratégico de IMPSA para promover soluciones vinculadas a turbinas, generadores, componentes electromecánicos y sistemas de control en países como Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica", informaron fuentes de la empresa.

La sinergia también se fortalece con la trayectoria. Es que NEC, como IMPSA, es una compañía con más de 100 años de historia en su país.

“Este acuerdo representa un paso importante para consolidar el crecimiento del negocio hidroeléctrico en mercados estratégicos. Norteamérica presenta enormes oportunidades en modernización, repotenciación y desarrollo de infraestructura energética renovable”, destacaron desde la compañía.

¿Cuál es el nicho al que apunta IMPSA? Además de captar nuevos proyectos, también se abren chances en otro sentido: el mercado hidroeléctrico norteamericano atraviesa un proceso de renovación tecnológica y modernización, con inversiones necesarias en eficiencia energética, actualización de turbinas y generadores, digitalización y extensión de vida útil de centrales hidroeléctricas.