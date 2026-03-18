IMPSA selló un acuerdo histórico por el CAREM 25 y apunta a exportar tecnología nuclear

“Se trata de un momento histórico para la industria nuclear argentina”, expresó el empresario. La fabricación de la vasija de presión del CAREM 25 estaba frenada por recortes presupuestarios por lo que este acuerdo es un hito para la nueva gestión de IMPSA.

jorge salcedo impsa

“La vasija de presión del CAREM 25 se utilizará como una carta de presentación para vender este tipo de materiales a los desarrolladores de reactores modulares pequeños (SMR) en Estados Unidos, uniendo la capacidad de fabricación de IMPSA con la ingeniería de CNEA”.

IMPSA, de exportación

“La vasija de presión es el componente crítico de seguridad más importante de un reactor nuclear”, explicó Salcedo sobre la producción de IMPSA. Su función consiste en “contener la reacción nuclear para que la humanidad no quede expuesta a ella”.

El CAREM 25, puntualmente, es una pieza metalmecánica compleja de 325 toneladas. “En IMPSA, además, utilizamos un software de inteligencia artificial que nos permite optimizar los tiempos y costos de ingeniería de fabricación para los desarrolladores de reactores en todo el mundo”, dijo el venezolano.

Sobre la exportación de componentes a Norteamérica, Salcedo anticipó a Forbes que “los desarrolladores de reactores modulares de Estados Unidos están proyectando construir entre 15 y 30 unidades cada uno” y que IMPSA, actualmente, tiene la capacidad de fabricar entre 3 y 4 vasijas al año.

"Pronto anunciaremos una asociación con una empresa americana en el área hidroeléctrica para la región latinoamericana"

“El hito fundamental es que Argentina terminará la primera vasija de presión de un reactor modular en todo el continente americano. Con esa bandera técnica, podremos mercadear mejor nuestras capacidades en el mercado estadounidense y global”, se animó a proyectar Jorge Salcedo.

impsa nuclear argentina week IMPSA en el Argentina Week de Nueva York.

El mercado de IMPSA más allá de lo nuclear

El plan de acción de IMPSA a largo plazo cuenta con tres puntas principales: Hydro, Nuclear y Equipamiento Portuario.

“Estamos invirtiendo fuertemente en la división nuclear, pero sin desatender nuestras otras dos áreas clave: la hidroeléctrica y las grúas portuarias. Estos son los tres focos principales de la compañía”, afirmó el CEO de la empresa.

De hecho, adelantó, “pronto anunciaremos una asociación con una empresa americana en el área hidroeléctrica para la región latinoamericana”.

El futuro de IMPSA en la industria nuclear

Salcedo confía en que este mismo año se verán más anuncios importantes de inversiones en la materia. “Estos proyectos requieren miles de millones de dólares”, analizó.

“El nuevo secretario de Asuntos Nucleares Federico Ramos Napoli está impulsando una división de servicios para que organismos como CNEA y NA-SA también presten ingeniería nuclear a empresas privadas estadounidenses, no solo para investigación o mantenimiento local. En IMPSA buscamos entrar en ese partnership para ofrecer no solo componentes metalmecánicos, sino también servicios integrales de ingeniería”, adelantó el CEO.