Cornejo, de la prueba de fuego con Adorni a cenar con Macri

Gestos como el del próximo viernes, cuando Cornejo compartirá una cena con Mauricio Macri en pleno intento de relanzamiento del PRO. Una movida que incluye reuniones con gobernadores del viejo Juntos por el Cambio y, de paso, un desmarque de Milei.

Por qué Adorni, justo ahora…

La inauguración del parque solar El Quemado era un hito para el Gobierno provincial. Y el temor en Casa de Gobierno era que la presencia del cuestionado jefe de Gabinete opacara no solo esa noticia, sino también el anuncio del RIGI para PSJ Cobre Mendocino, el primer proyecto de explotación de cobre de la provincia.

Y aunque los gestos, los silencios y el apuro de Adorni por irse no pasaron desapercibidos -el acto, además, estuvo bastante flojo de presencias para lo que significaba para Mendoza-, Cornejo quedó satisfecho.

Como oficialismo, creen que lograron instalar los anuncios. Y como bicho de la política que es, Cornejo salió airoso: evitó quedarse a solas con el funcionario nacional.

No hubo mano a mano ni conversaciones sobre asuntos ajenos a la inauguración del parque de YPF. Y fue especialmente cuidadoso frente a la prensa... pero también lejos de los flashes. Incluso llegaron y se fueron por separado.

manuel adorni alfredo cornejo horacio marin ypf parque solar el quemado Las imágenes del acto de inauguración de El Quemado sugieren muchas interpretaciones.

La incomodidad reinó todo el tiempo. Adorni parecía querer irse antes de llegar. Y se notó.

Entonces, la pregunta del día después es inevitable: ¿para qué vino? ¿Por qué lo mandaron?

Dicen que el presidente está convencido de que su jefe de Gabinete puede revertir la crisis y que asociarlo a buenas noticias -como las que salen desde Mendoza- puede ayudar a mejorar su imagen.

“Y está equivocado. Esta es la foto de Olivos de Alberto”, resumen algunos por lo bajo. En el Gobierno provincial hay quienes creen que los Milei todavía no terminan de comprender la gravedad política del asunto. Quizás por inexperiencia. O quizás porque aún creen que el escándalo tiene fecha de vencimiento en el Mundial.

Por qué Macri, justo ahora…

El viernes 22, en el Hilton, Mauricio Macri relanzará el PRO en Mendoza junto con dirigentes locales y militancia.

Una vez más -aunque el propio Macri se esfuerce por bajar decibeles- volverá a ponerse en marcha el operativo clamor del “Mauricio presidente”, mientras el PRO intenta surfear entre apoyar al gobierno nacional en el Congreso, cuestionar los modos de Javier Milei y, al mismo tiempo, fortalecerse de cara a 2027.

Después de eso, Macri se encontrará con Cornejo. Y cenarán juntos. O al menos ese es el plan.

¿En qué contexto? ¿Por qué justo ahora, en medio de los cimbronazos que incomodan a la Casa Rosada y apenas una semana después de la visita de Manuel Adorni?

Tanto desde el radicalismo como desde el PRO intentan correrle dramatismo a la escena y se refugian en la explicación formal: que Macri, como ex presidente y aliado, viene recorriendo provincias y reuniéndose con los gobernadores del extinto Juntos por el Cambio.

macri zdero Mauricio Macri junto al gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero.

Pero nadie desconoce el peso político de esa foto. Cornejo no es uno más.

En Mendoza, el PRO y la UCR ya hicieron las paces después de las últimas diferencias electorales. Y aunque 2027 parezca lejano, a este nivel de la política nadie da un paso sin calcular el siguiente.