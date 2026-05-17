Un Adorni chamuscado inauguró El Quemado y el gobernador fingió demencia

“Apenas un periodista”

Rápidamente, los colegas que se habían apostado ahí desde temprano supieron por boca de la gente de protocolo de Nación que “el jefe de Gabinete no conversará con la prensa”. "Fin”, como le gusta decir a Adorni cada vez que cierra una comunicación en redes sociales.

Al mismo tiempo que Adorni ensalzaba los beneficios del lugar que estaba dejando inaugurado, quien tuvo a cargo la remodelación de su casa en el country Indio Cuá en la provincia de Buenos Aires contaba en una nota que la parrilla que Adorni colocó en su casa “tiene hasta control remoto, es una parrilla que todo el mundo querría tener”, remató en la entrevista cedida en Radio Rivadavia al periodista Nelson Castro.

Natalio esquivando los flashes

También pudo verse incómodo al gobernador, incluso miró su teléfono mientras Adorni daba su discurso leído sin correrse una coma por las dudas fuera a meter la gamba. Lejos quedó el hombre que todo lo comunicaba improvisando.

La foto de Adorni con Cornejo también le sirve a los Milei para buscar apoyos de peso por fuera de su círculo más íntimo.

Cornejo fue acompañado por su ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien hacía pocas horas había lanzado en un estudio de Canal 7 su candidatura a gobernador de la provincia y que hábilmente evitó la foto con el jefe de Gabinete, quizás consciente de que sumaría poco para sus pretensiones políticas futuras.

natalio mema alfredo cornejo Natalio Mema junto al gobernador Alfredo Cornejo en El Quemado. En el acto evitó la foto junto a Manuel Adorni. Foto: redes sociales Natalio Mema

Casi 1.000 estadios mundialistas

El parque solar El Quemado, en Las Heras, es de una magnitud impresionante. Son cientos de miles de paneles solares distribuidos en 600 hectáreas: un tamaño superior a 800 estadios Malvinas Argentinas.

Producirá 838 gigavatios de energía. Para esta segunda inauguración -ya que en 2025 se había habilitado la primera etapa- también estuvo el CEO de YPF, Horacio Marín, aunque esta vuelta llamó más la atención el evento justamente por la presencia del inefable Adorni.

¿Era Adorni el funcionario que debía dejar inaugurada esa obra en tiempos en los que nadie le pregunta sobre la gestión? ¿No hubiera convenido que fuese otro funcionario quien lo hiciese teniendo en cuenta la importancia de la obra y el impacto en la generación de energía para el sistema interconectado, o sea para todo el país?

manuel adorni horacio marin alfredo cornejo ypf parque solar el quemado En el parque solar El Quemado estuvo el CEO de YPF, Horacio Marín, aunque la presencia del inefable Manuel Adorni llamó más la atención. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

¿Toto venía o no venía?

Desde que se supo que participarían funcionarios en el acto de inauguración del parque solar, se manejaba que el ministro de Economía, Luis Caputo, sería de la partida. Las cosas no están bien entre el ministro y su jefe de Gabinete. Son varias las fuentes con acceso al primer anillo del poder mileísta que aseguran que Caputo le ha pedido varias veces a Karina Milei -con mucho respeto- la cabeza de Adorni.

Caputo habría ido munido con una encuesta que muestra que la imagen de Adorni es peor que la de Alberto Fernández para varias consultoras. Pero también le sirve como excusa para justificar que las cosas, sobre todo de la economía familiar más urgente, no arrancan ni para atrás ni para adelante: mucha gente hace cola para sacar un préstamo con intereses usureros para pagar la tarjeta de crédito.

Lo simbólico no pasa desapercibido para los Milei, ya dijimos que la foto con Cornejo no fue ingenua. Los hermanos no piensan ceder con Adorni porque de alguna manera los blinda a ellos mismos de un avance judicial y político sobre sus propias figuras.

La camioneta de Elon y los jubilados

Hay una particular disociación entre lo que hacen muchos hombres y mujeres de este gobierno que vino a combatir la casta -pero lo disimula muy bien- y la gente que anda de a pie: por caso, un diputado libertario que también pasó por el peronismo jujeño, llegó fanfarroneando al Congreso en un vehículo propio de una película del futuro, creado por Elon Musk y que sale una friolera cercana a los 200.000 dólares.

Quintar Tesla Diputados El diputado libertario que llegó con su auto de "película" al Congreso. Cuesta cerca de 200.000 dólares.

Demás está hacer observaciones más allá de la ostentación porque es cierto que si la tiene bien ganada, que la disfrute. Aunque no sería del todo prolijo el hombre en su provincia del norte donde aseguran -y hay una causa que lo investiga frenada en la Justicia- tendría ciertos privilegios con cápitas del PAMI y otras obras sociales sindicales que beneficiarían a clínicas privadas de su familia. La casta no parece tener mucho miedo últimamente, menos en Jujuy.

Fingir que pasa algo haciendo de cuenta que no pasa, está de moda entre los políticos mileístas y entre sus principales aliados, abusar de la confianza y de la distracción del pueblo en tiempos de redes sociales se está volviendo una costumbre.