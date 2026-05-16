Cornejo anunció que Mendoza presidirá por primera vez dos organismos nacionales clave del sector energético

el quemado parque solar las heras Con la incorporación del Parque Solar El Quemado en Las Heras, Mendoza superó los 700 MW de energía solar instalada. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El capítulo argentino del World Energy Council queda en manos mendocinas

Mauricio Pinti Clop fue electo presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME) durante la Asamblea General Ordinaria realizada en la sede de YPF. Pinti Clop ejercerá la presidencia durante el período 2026-2028, liderando una comisión directiva que integran también referentes de EPEC, EDET SA e YPF.

El CACME es el capítulo local del World Energy Council, una de las organizaciones energéticas más influyentes a nivel global. Su misión es articular a empresas públicas y privadas, universidades y organismos técnicos para promover 4 ejes fundamentales:

Seguridad energética y sostenibilidad.

y sostenibilidad. Competitividad e innovación.

e innovación. Transición hacia matrices energéticas más limpias.

La ministra Jimena Latorre subrayó que este nombramiento demuestra que "la provincia puede liderar discusiones fundamentales vinculadas a la transición energética y la integración entre el sector público y privado".

Mauricio Pinti Clop Cambia Mendoza Maipú.jpg Mauricio Pinti Clop fue electo presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME) durante la Asamblea General Ordinaria realizada en la sede de YPF. Foto: archivo

Federalismo regulatorio: Cristian Azar al frente de Adere

En paralelo, Cristian Azar se convirtió en el primer mendocino en presidir la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos de la República Argentina (Adere). Esta asociación civil nuclea a los entes reguladores de 19 provincias y cumple una función vital en la coordinación técnica y el fortalecimiento institucional de los sistemas de control y calidad del servicio eléctrico en todo el país.

La elección de Azar, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa una oportunidad para profundizar el "federalismo regulatorio". Según explicó el titular del EPRE, su gestión buscará fortalecer el diálogo entre las distintas jurisdicciones para construir criterios comunes frente a la transformación del sistema energético argentino, buscando un sistema "más eficiente, equitativo y sustentable".

cristian azar presidente epre Cristian Azar es el primer mendocino en presidir la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos de la República Argentina (Adere). Foto: archivo

Mendoza como proveedor estratégico

Este doble comando nacional de cuadros técnicos mendocinos se produce en un momento de expansión para la infraestructura eléctrica de la provincia. Mendoza viene ejecutando uno de los planes más ambiciosos de su historia, orientado a garantizar el abastecimiento y atraer inversiones de gran escala.

Un dato que respalda este posicionamiento es la reciente incorporación del Parque Solar El Quemado, hito con el cual la provincia superó los 700 MW de energía solar instalada. Con estos pergaminos, Mendoza no solo aporta nombres a la conducción nacional, sino que se consolida como un proveedor estratégico de energía limpia para el desarrollo productivo de todo el país.