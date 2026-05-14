Allasino y Costarelli fueron multipremiados entre más de 300 intendentes de todo el país

pullaro cornejo El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.

Costarelli también se llevó distinciones

La gestión de Diego Costarelli en Godoy Cruz también recibió importantes distinciones nacionales que ratifican su rumbo hacia la sostenibilidad y el desarrollo social. El municipio obtuvo el sello “Ciudad de la Energía”, que premia hitos como su Plan Carbono Neutral 2030 y el funcionamiento del primer parque solar municipal de 1 MW.

Godoy Cruz también fue galardonado con el “Sello de Primera Infancia” por el impacto de sus 11 jardines maternales, que brindan atención integral a 800 niños, y por haber realizado más de 14.000 prestaciones de salud y acompañamiento familiar durante el último año.

Además, Mendoza concentró casi el 30 % de las ciudades certificadas por eficiencia en todo el país (5 de un total de 17). Junto a Luján y Godoy Cruz, fueron reconocidos la intendencia de Ulpiano Suarez (Ciudad), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y la de Matías Stevanato (Maipú).

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Flor Destefanis La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

La Capital obtuvo la certificación en Gestión Eficiente y sellos por Ciudades por la Naturaleza y Ciudades Emprendedoras. Y Maipú y Santa Rosa fueron reconocidas como ciudades líderes en gestión eficiente.

El gobernador Cornejo destacó que en la provincia se ha forjado una “cultura de la eficiencia para transformar” y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para afrontar los desafíos nacionales. Con el cierre de esta jornada en Rosario, el municipalismo argentino ya pone su mirada en Mendoza para el 2027.

La palabra de Cornejo en la previa de la cena

Durante la previa del evento, Cornejo destacó la relevancia de las comunas en el actual contexto nacional.

“Hemos hecho una cultura de la eficiencia, no para conservar sino para transformar. Que cinco municipios certifiquen eficiencia creo que es una buena señal para Mendoza”, dijo el mandatario.

Cornejo también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado y el rol de la Red de Innovación Local en ese proceso.

De esta manera, puntualizó que “necesitamos un trabajo mancomunado entre sector público y sector privado, y RIL representa ese norte y ese desafío que tenemos como país”.