La edición 2026 de "La Noche de los Intendentes", organizada por la Red de Innovación Local (RIL), tuvo un marcado protagonismo mendocino. Con la participación de más de 300 jefes comunales de todo el país, Mendoza se destacó por sus premios y porque el gobernador Alfredo Cornejo anunció que la provincia será la sede de la próxima edición en 2027.
Allasino y Costarelli fueron multipremiados entre más de 300 intendentes de todo el país
Durante el encuentro de la Red de Innovación Local en Rosario, Mendoza consolidó su liderazgo en gestión pública. Luján obtuvo la máxima distinción nacional
Luján fue la gestión más premiada de Argentina de todo el país. Y su momento cumbre fue la entrega del “Premio Ciudad RIL”, la máxima distinción otorgada por primera vez por la red a los gobiernos locales con mayor compromiso y capacidad de gestión.
Además de este galardón histórico, Luján sumó certificaciones como Ciudad Circular, Ciudad de la Energía, Ciudad Planificada y Ciudad Digital. “Tenemos el privilegio de estar transformando una casa un poco más grande que la que habitamos, que son nuestras ciudades”, celebró el intendente Esteban Allasino durante la ceremonia.
Costarelli también se llevó distinciones
La gestión de Diego Costarelli en Godoy Cruz también recibió importantes distinciones nacionales que ratifican su rumbo hacia la sostenibilidad y el desarrollo social. El municipio obtuvo el sello “Ciudad de la Energía”, que premia hitos como su Plan Carbono Neutral 2030 y el funcionamiento del primer parque solar municipal de 1 MW.
Godoy Cruz también fue galardonado con el “Sello de Primera Infancia” por el impacto de sus 11 jardines maternales, que brindan atención integral a 800 niños, y por haber realizado más de 14.000 prestaciones de salud y acompañamiento familiar durante el último año.
Además, Mendoza concentró casi el 30 % de las ciudades certificadas por eficiencia en todo el país (5 de un total de 17). Junto a Luján y Godoy Cruz, fueron reconocidos la intendencia de Ulpiano Suarez (Ciudad), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y la de Matías Stevanato (Maipú).
La Capital obtuvo la certificación en Gestión Eficiente y sellos por Ciudades por la Naturaleza y Ciudades Emprendedoras. Y Maipú y Santa Rosa fueron reconocidas como ciudades líderes en gestión eficiente.
El gobernador Cornejo destacó que en la provincia se ha forjado una “cultura de la eficiencia para transformar” y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para afrontar los desafíos nacionales. Con el cierre de esta jornada en Rosario, el municipalismo argentino ya pone su mirada en Mendoza para el 2027.
La palabra de Cornejo en la previa de la cena
Durante la previa del evento, Cornejo destacó la relevancia de las comunas en el actual contexto nacional.
“Hemos hecho una cultura de la eficiencia, no para conservar sino para transformar. Que cinco municipios certifiquen eficiencia creo que es una buena señal para Mendoza”, dijo el mandatario.
Cornejo también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado y el rol de la Red de Innovación Local en ese proceso.
De esta manera, puntualizó que “necesitamos un trabajo mancomunado entre sector público y sector privado, y RIL representa ese norte y ese desafío que tenemos como país”.