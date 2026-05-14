Ordenaron levantar el secreto fiscal del hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

francisco adorni.jpg Francisco Adorni es diputado de la provincia de Buenos Aires. Fue asesor del Ministerio de Defensa.

Según los documentos que obran en el expediente, la lupa está puesta en la adquisición de propiedades y vehículos que no coincidirían con el salario percibido por el imputado. El juez Casanello consideró que el levantamiento del sigilo es una medida proporcional y necesaria para garantizar la transparencia en la función pública. Los oficios ya fueron enviados a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Banco Central para recolectar la información financiera pertinente.

Además de la apertura de los registros impositivos, la Justicia ordenó un peritaje integral sobre los vínculos comerciales de Francisco Adorni. La investigación busca determinar si existieron transferencias de dinero desde empresas proveedoras del gobierno nacional o si hubo omisiones deliberadas en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción. Se intenta determinar si el cargo jerárquico que ocupa facilitó la obtención de beneficios económicos injustificados.

Peritos contables de la Corte Suprema

El cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia será el encargado de analizar los datos obtenidos tras el cese del secreto bancario. Este análisis comparativo es fundamental para establecer si el incremento de capital de Adorni tiene un sustento legal comprobable. Por el momento, la defensa no ha presentado objeciones formales a la medida, aunque se espera que aporten documentación propia en los próximos días para intentar justificar los movimientos bajo sospecha.

El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político, dado que el involucrado es familiar directo de una de las figuras con mayor exposición. No obstante, desde el entorno de Adorni han evitado realizar declaraciones públicas sobre el avance de la causa judicial. La estrategia de la Casa Rosada ha sido separar la labor del jefe de Gabinete de la situación procesal de su hermano menor.

francisco y manuel adorni.jpg Francisco y Manuel Adorni.

La resolución de Casanello también incluye pedidos de informes a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor para identificar vehículos a nombre de Adorni o de posibles testaferros. Los investigadores no descartan que la red de enriquecimiento involucre a terceras personas que habrían prestado su nombre para ocultar la titularidad de activos. La recolección de estos datos electrónicos permitirá trazar un mapa detallado del crecimiento económico del asesor gubernamental desde el año 2024 hasta la fecha actual.

En este marco, se espera que el gobierno nacional mantenga su postura de no interferir en las decisiones del magistrado. El proceso judicial continuará con el entrecruzamiento de datos bancarios para verificar si el imputado puede justificar su nivel de vida con los ingresos que percibe actualmente. El expediente sigue bajo secreto de sumario parcial mientras se procesan los datos enviados por las entidades bancarias.

Quién es Francisco Adorni

Francisco Adorni es contador público y especialista en Administración Financiera y Control del Sector Público.

Tiene trayectoria una marcada por más de veinte años en el Estado. En 2002 ingresó a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Ezeiza. Luego estuvo durante casi dos décadas en el área administrativa del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Ya dentro de la Libertad Avanza, en 2024, fue asesor del Ministerio de Defensa bajo la gestión de Luis Petri. Luego fue nombrado titular de la Unidad de Auditoría Interna del ministerio, un área clave de control administrativo y financiero. En 2025 ascendió a la presidencia del IAF, organismo encargado de administrar los fondos para retiros y pensiones militares.

En paralelo, desarrolló una carrera política en la provincia de Buenos Aires y en 2025 fue electo diputado provincial por el espacio de Javier Milei. Integra el bloque libertario en la Legislatura bonaerense y mantiene cercanía política con Sebastián Pareja. Su actividad legislativa estuvo marcada por enfrentamientos con la oposición y controversias mediáticas vinculadas a su hermano, Manuel Adorni.