El parque solar El Quemado, el más importante de la Argentina, quedó inaugurado este jueves con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Inauguraron el parque solar El Quemado en Las Heras, el primer proyecto del país en conseguir el RIGI
Con Adorni y Cornejo, Mendoza inauguró El Quemado. El jefe de Gabinete defendió el RIGI y anticipó reformas para las próximas semanas
Tras una breve introducción de Horacio Marín -CEO de YPF-, y un intercambio cómplice entre Adorni y Cornejo viendo algún mensaje en el celular del mendocino, el jefe de Gabinete ponderó los resultados del RIGI, como parte fundamental de la Ley Bases.
"Es muy impresionante. Este es el futuro de la Argentina. Felicitaciones a Horacio y a los miles que estuvieron involucrados en esto. Yo mismo anuncié el primer proyecto RIGI, era este proyecto, que además se convirtió en el primero inaugurado. Las provincias son imprescindibles en el desarrollo y por eso el RIGI es federalismo puro".
Y advirtió: "Vamos a mandar reformas al Congreso en las próximas semanas".
Cornejo: "Esto es cuidar el ambiente"
A su turno, Alfredo Cornejo aprovechó la inauguración y sacó pecho por los logros de su gestión en materia de generación de energía. "Tenemos el porcentaje de producción de energía limpia más alto de la Argentina. Esto es cuidar el ambiente", marcó.
Para reforzar su aseveración, Cornejo aseguró que entre su primera gestión y esta que transcurre se ha duplicado la potencia instalada en la provincia, algo a lo que se empezó a ver desde agosto del 2024, cuando se puso en marcha la línea de alta tensión Cruz de Piedra, en Maipú.
Sin embargo, el mandatario provincial rescató que tanto el país como Mendoza "necesitan infraestructura y un sector privado que se anime a invertir cada vez en mayor medida"; e insistió en la urgencia de avanzar con una reforma fiscal.
Mirando a Adorni, que fue el único integrante del gabinete de Javier Milei que aterrizó en Mendoza, Cornejo recalcó: "Tanto la Nación como nosotros sabemos que es una materia pendiente".
Además, confirmó que se acaba de aprobar otro RIGI, el del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino: "Son 630 millones de dólares, muchos empleos directos y muchísimos indirectos en la etapa de construcción".