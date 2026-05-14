El proyecto minero de San Jorge entró al RIGI

Pasaron casi 2 meses y medio desde que PSJ formalizó el pedido para ingresar al RIGI. Y lo ratificó el propio presidente de la firma, Fabián Gregorio, durante la edición 2026 de la PDAC Canadá, la mayor feria minera del mundo, a comienzos de marzo.

La inversión beneficiada con exenciones impositivas por 30 años asciende a U$S630 millones. Una cifra que se actualizó casi 13% en relación al presupuesto original de U$S559 millones previsto hasta principios de 2025, de los cuales U$S442 estaban destinados sólo a la construcción.

Acuerdo san jorge distrocuyo La firma del acuerdo entre minera San Jorge y Distrocuyo para la construcción de la línea eléctrica que es parte de la inversión incluida en el RIGI. Foto: PSJ Cobre Mendocino

Qué incluye la inversión de San Jorge que va al RIGI

"La inversión contempla la construcción de la planta concentradora de cobre y como accesoria está la construcción de la línea eléctrica para abastecerla de energía", reseñó el propio Gregorio ante la consulta de este medio.

De hecho, PSJ Cobre Mendocino ya suscribió un acuerdo con Distrocuyo, la transportista regional que se encarga del trazado y tendido de las líneas de media y alta tensión. Esto teniendo en cuenta que en una primera etapa el complejo minero de Uspallata requerirá alrededor de 80 megavatios de energía para funcionar.

No obstante, en una etapa posterior, el proyecto contempla la construcción de un parque solar que complete 300 megavatios, acorde a la escalabilidad de la producción de cobre.

Como sea, el plan de San Jorge se convertiría en el segundo emprendimiento del sector minero en acceder a los beneficios del RIGI en lo que va de mayo. Días atrás, el gobierno de Javier Milei hizo lo propio con el proyecto Diablillos, ubicado en el límite entre Salta y Catamarca, presentado por Abrasilver a partir de una inversión de U$S 481 millones.