PSJ Cobre Mendocino se presentó al RIGI con una inversión de 630 millones de dólares

gregorio ceo san jorge psj cobre mencocino mineria PSJ Cobre Mendocino inició el camino para acceder a los beneficios del RIGI.

“Ya presentaron el proyecto y están en el camino administrativo de análisis”, aseguró la funcionaria mendocina. Las autoridades nacionales tendrán la última palabra.

PSJ Cobre Mendocino busca entrar al RIGI para atraer inversiones

Fabián Gregorio expuso en el evento de la firma de abogados canadiense Gowling WLG. Allí repasó los detalles del proyecto de explotación de cobre en Uspallata y el camino que realizó la empresa minera para lograr la aprobación ambiental.

Además, confirmó un paso clave que permite asegurar la planificación de la inversión: la presentación al RIGI. Este régimen de incentivos, aprobado en Argentina durante el 2024, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, energía o tecnología, entre otros.

PSJ Cobre Mendocino ha presentado un plan de inversión de 630 millones de dólares. “San Jorge está transitando el proceso de evaluación fiscal y técnica de los organismos nacionales”, dijo Gregorio.

Nota en proceso.