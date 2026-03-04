El juez Sebastián Sarmiento pidió apartar por prejuzgamiento a 13 de 21 miembros del Jury

TERESA DAY Y OMAR PALERMO_ SUPREMA CORTE_ TRASPASO.jpg Teresa Day y Omar Palermo, jueces de la Suprema que integran el Jury de Enjuiciamiento. Sebastián Sarmiento pidió que ella se aparte del Jury de Enjuiciamiento. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Se trata de Dalmiro Garay (presidente del Jury), Teresa Day y Norma Llatser (los tres son jueces de la Suprema Corte que avalaron el proceso en su contra) y los legisladores provinciales Érica Pulido, Mauricio Torres, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Jorge López.

Argumentos de Sebastián Sarmiento contra el Jury de Enjuiciamiento

El juez Sebastián Sarmiento consideró en el planteo de recusación con causa sobre 13 integrantes del Jury de Enjuiciamiento que no tuvieron una intervención de tipo formal cuando resolvieron los planteos en su contra y decidieron suspenderlo para iniciar el juicio de destitución, sino que "realizaron una valoración sustantiva de los hechos denunciados, los encuadraron en causales legales de remoción (mal desempeño y desorden de conducta) y dispusieron la suspensión preventiva con reducción de haberes", lo que alteró su estatus jurídico.

Los recusados intervinieron, de acuerdo al planteo de Sarmiento, el 11 de diciembre de 2025 -cuando lo suspendieron y abrieron el proceso de destitución-; el 18 de diciembre de 2025 -cuando le confirmaron las razones de tal decisión- y el 19 de febrero último cuando rechazaron un planteo revocatorio.

dalmiro garay norma llatser corte.jpg Dalmiro Garay y Norma Llatser, dos de los jueces de la Corte y miembros del Jury recusados por Sebastián Sarmiento.

Los argumentos de la recusación masiva se asientan en disposiciones previstas en el Código Procesal Penal de Mendoza, la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.