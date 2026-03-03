Vecinos salieron a apoyar a Franco, el hombre preso por atropellar y matar a un ladrón

vecinos apoyan a franco correa detenido las heras 2+ Los vecinos se autoconvocaron. Foto: Nina Lesik

El padre de Franco, Gustavo, habló por Canal 7, emocionado por la gran convocatoria que lograron los vecinos para apoyar a su hijo. "Acá está reflejado lo que es Franco para esta pequeña comunidad. Un muchacho trabajador que hoy está detenido. Franco está muy acongojado con lo de la muerte, no quiso hacer lo que hizo y está muy preocupado por él y su familia".

La madre, desbordada por la angustia, apenas pudo hablar. Dijo que su hijo es un "ángel" y que nunca imaginó que tanta gente lo iba a acompañar.

Otra vecina del barrio dijo que decidió manifestarse por Franco porque la inseguridad "es mucha y nunca vemos pasar a la Policía. Todo el tiempo viene gente de otros barrios a asaltar por la zona".

vecinos apoyan a franco correa detenido las heras 3 Hubo muestras de afecto hacia Franco. Foto: Nina Lesik

Y continuó: "Es inexplicable que el delincuente haya estado suelto con todas las causas que tiene. La Justicia debería haber actuado y no hubiese pasado lo que pasó. Franco es un vecino del barrio, trabajador y muy buena gente y ustedes lo pueden apreciar con toda la gente que vino a acompañarlo"

"Le pido a la fiscal y al juez que piensen en la familia de Franco y en nosotros también, que tenemos que vivir preocupados. Somos laburantes y necesitamos seguridad", dijo otra vecina, con respecto a Franco, quien arriesga hasta 25 años de prisión.

El caso

César Federico González, de 34 años, murió en la mañana de este martes, cuando fue atropellado por el conductor de una camioneta Toyota Hilux. Aparentemente, Franco Correa habría salido a perseguirlo luego de un robo en su casa. De acuerdo a distintas versiones, 4 ladrones entraron al patio de su casa y escaparon con una bicicleta.

Franco, de acuerdo a la información preliminar, salió de su casa en la camioneta y se encontró a 4 cuadras con César Federico González circulando en la motocicleta que le había robado.

cesar gutierrez becerra atropellado las heras César Gutiérrez.

El hombre que habría causado la muerte de González quedó detenido a disposición de la fiscal, quien espera informes de Policía Científica para determinar la dinámica y mecánica del hecho, además cámaras, testimonios y resultado de la necropsia, como resultados toxicológicos y dosaje de alcohol.

Además, ya comenzaron con peritajes psicológicos y psiquiátricos al detenido.

El hombre que murió atropellado había sido detenido en febrero

El 16 de febrero pasado, alrededor de las 22, César Federico González fue detenido en Las Heras, luego de robar en una casa.

También la víctima salió a perseguirlo y lo alcanzó a los pocos metros. Recuperó su mochila y lo retuvo en el lugar hasta que llegó la Policía y se lo llevó detenido.