Caso del comerciante de Las Heras: un informe de Policía Científica es clave para definir su imputación

Las únicas imágenes que la fiscal tiene hasta el momento son de una cámara que tomó en momento en que González pasa en la bicicleta blanca, y 10 segundos después se ve la camioneta a toda velocidad.

Pero lo más importante para Lazo es el informe de los peritajes que hizo Policía Científica para determinar la mecánica del hecho y así poder saber detalladamente cuál fue el accionar del comerciante. Esto es clave para que la fiscal defina la imputación.

El comerciante de Las Heras dijo esta arrepentido de lo que sucedió

Mariano Tello, el abogado de Franco, aseguró el hombre "está consternado, está en shock, muy preocupado por su familia", mientras permanece detenido en la Comisaría 6º a disposición de la Justicia.

El letrado sostuvo que el primer pedido que hizo fue el resguardo de Franco, el de su comercio, su domicilio y el de toda su familia, ya que estaba muy preocupado por lo que pasa con ellos afuera.

cesar gutierrez becerra atropellado las heras Cesar Federico González, tenía 34 años, y murió tras ser atropellado por un comerciante de Las Heras a quien le habría robado su bicicleta.

"Con el pasar de las horas el arrepentimiento de él es más profundo por su actitud de haber reaccionado ante esa situación. Está arrepentido de lo que sucedió y está muy preocupado por las condiciones de seguridad de sus familiares", detalló Tello a Canal 7.

Agregó que la Fiscalía trabaja para determinar la mecánica del hecho y hasta el momento no descartan ninguna posibilidad, como una posible legítima defensa: "Tiene que ver con la inmediatez y con el nivel de agresión a la victima que reacciona. En este punto serán centrales las medidas probatorias que se realizan, hubo un ataque y un robo", dijo el abogado de Franco.

vecinos apoyan a franco correa detenido las heras 2+ Cientos de mendocinos pidieron por la liberación del comerciante de Las Heras.

Además, destacó la gran manifestación que hubo durante la noche del martes en calles Horcones y Tierra del Fuego, en el barrio Peluqueros para la liberación del comerciante: "La cantidad de gente en el lugar es muy llamativa, no es habitual que la sociedad se comprometa ante esta situación en una convocatoria tan grande. Eso habla del perfil humano de Franco que hoy atraviesa este proceso judicial".