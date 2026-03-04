El comerciante de Las Heras cumplió 24 horas detenido a la espera que la Justicia defina cuál será su futuro. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo pidió un día más para definir la imputación que podría cambiar par siempre la vida del hombre que fue víctima de un robo en su casa, salió detrás de los autores en su camioneta hasta que atropelló a un presunto delincuente y lo mató.
Caso del comerciante de Las Heras: un informe de Policía Científica es clave para definir su imputación
El comerciante detenido por atropellar a un presunto delincuente atraviesa horas difíciles. Solo falta que Policía Científica determine la mecánica del hecho
En la noche del martes la fiscal Andrea Lazo prorrogó el plazo de imputación por 24 horas más para definir cuál será la calificación del hecho que conmocionó a los barrios del oeste de El Challao y gran parte de la provincia.
Los pesquisas todavía buscan imágenes de cámaras de seguridad que hayan captado el momento en que Franco -el comerciante- iba al mando de su Toyota Hilux y atropelló al presunto delincuente que circulaba en la bicicleta que le había robado. El cuerpo de César Federico González, de 34 años, quedó tendido en calles Río Diamante y Horcones, de Las Heras.
Las únicas imágenes que la fiscal tiene hasta el momento son de una cámara que tomó en momento en que González pasa en la bicicleta blanca, y 10 segundos después se ve la camioneta a toda velocidad.
Pero lo más importante para Lazo es el informe de los peritajes que hizo Policía Científica para determinar la mecánica del hecho y así poder saber detalladamente cuál fue el accionar del comerciante. Esto es clave para que la fiscal defina la imputación.
El comerciante de Las Heras dijo esta arrepentido de lo que sucedió
Mariano Tello, el abogado de Franco, aseguró el hombre "está consternado, está en shock, muy preocupado por su familia", mientras permanece detenido en la Comisaría 6º a disposición de la Justicia.
El letrado sostuvo que el primer pedido que hizo fue el resguardo de Franco, el de su comercio, su domicilio y el de toda su familia, ya que estaba muy preocupado por lo que pasa con ellos afuera.
"Con el pasar de las horas el arrepentimiento de él es más profundo por su actitud de haber reaccionado ante esa situación. Está arrepentido de lo que sucedió y está muy preocupado por las condiciones de seguridad de sus familiares", detalló Tello a Canal 7.
Agregó que la Fiscalía trabaja para determinar la mecánica del hecho y hasta el momento no descartan ninguna posibilidad, como una posible legítima defensa: "Tiene que ver con la inmediatez y con el nivel de agresión a la victima que reacciona. En este punto serán centrales las medidas probatorias que se realizan, hubo un ataque y un robo", dijo el abogado de Franco.
Además, destacó la gran manifestación que hubo durante la noche del martes en calles Horcones y Tierra del Fuego, en el barrio Peluqueros para la liberación del comerciante: "La cantidad de gente en el lugar es muy llamativa, no es habitual que la sociedad se comprometa ante esta situación en una convocatoria tan grande. Eso habla del perfil humano de Franco que hoy atraviesa este proceso judicial".