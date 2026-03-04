Un episodio de violencia de género de una saña extrema conmociona a la localidad de Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Lo que comenzó como una discusión de pareja por infidelidad en plena vía pública, terminó en una secuencia de terror, registrada en un video.
"Hiciste el amor con otro": el picante video de un hombre y una mujer salpicados por la infidelidad
Un video de seguridad registró cómo un hombre le disparó a su novia en plena calle por infidelidad, mientras le gritaba “me vas a meter los cuernos a mí”
El caso impactante tiene como protagonista a un hombre, que atacó a tiros a su novia, la hirió y, bajo amenaza de muerte, se la llevó cautiva en su moto.
El hecho ocurrió este lunes por la noche en la calle Nápoles al 500. Toda la escena quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona, cuyo video -viralizado en las últimas horas- es la pieza clave que intenta utilizar la Justicia para identificar a los protagonistas.
Video: “Hiciste el amor con otro, te voy a matar”
En las imágenes del video se observa cómo la pareja circulaba en moto hasta que el hombre detiene la marcha abruptamente. Tras obligar a la joven a descender, comienza a increparla violentamente. “¿Me vas a meter los cuernos a mí? Hiciste el amor con otro, te voy a matar”, le reclama a los gritos, mientras la sujeta del cabello y la zamarrea.
La violencia escaló rápidamente cuando el agresor extrajo un arma de fuego. Entre insultos y amenazas de muerte, se escucha: “dejá el celular ahí porque te voy a matar”.
Luego, el hombre comenzó a disparar. Aunque los primeros tiros no dieron en el blanco, un segundo ataque hirió a la víctima, quien intentó refugiarse desesperadamente detrás de un auto estacionado mientras gritaba de dolor.
Violencia de género: desparpajo e impunidad
Lo más alarmante de la secuencia del video, que dura poco más de un minuto, es el desenlace: tras haberle disparado, el agresor le exigió a la mujer que se subiera nuevamente a la moto. A pesar de estar herida y en estado de shock, la víctima obedeció por temor a ser ejecutada. El hombre arrancó el vehículo y desapareció del lugar con ella antes de que algún vecino pudiera intervenir.
Investigación en curso por violencia de género
Hasta el momento, reina el misterio sobre el paradero de ambos. Fuentes policiales informaron que se están revisando los ingresos en hospitales y centros de salud de la zona sur del Conurbano, bajo la sospecha de que el agresor pudo haberla llevado para que recibiera asistencia mínima, o bien que la mantiene retenida contra su voluntad.
La Justicia de Lomas de Zamora trabaja de oficio tras la difusión de las imágenes para identificar fehacientemente al tirador y rescatar a la joven, cuya vida -temen los investigadores- corre serio peligro.