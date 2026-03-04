"Hiciste el amor con otro": el picante video de un hombre y una mujer salpicados por la infidelidad

video-lomas-de-zamora-violencia-de-genero

Video: “Hiciste el amor con otro, te voy a matar”

En las imágenes del video se observa cómo la pareja circulaba en moto hasta que el hombre detiene la marcha abruptamente. Tras obligar a la joven a descender, comienza a increparla violentamente. “¿Me vas a meter los cuernos a mí? Hiciste el amor con otro, te voy a matar”, le reclama a los gritos, mientras la sujeta del cabello y la zamarrea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2028993273960726629&partner=&hide_thread=false "ME METISTE LOS CUERNOS A MÍ", BAJÓ A LA PAREJA DE LA MOTO Y DISPARÓ PARA AMEDRENTARLA

- Fue en Nápoles al 500 en Villa Centenario, Lomas de Zamora. pic.twitter.com/x0IQYnumge — Vía Szeta (@mauroszeta) March 4, 2026

La violencia escaló rápidamente cuando el agresor extrajo un arma de fuego. Entre insultos y amenazas de muerte, se escucha: “dejá el celular ahí porque te voy a matar”.

Luego, el hombre comenzó a disparar. Aunque los primeros tiros no dieron en el blanco, un segundo ataque hirió a la víctima, quien intentó refugiarse desesperadamente detrás de un auto estacionado mientras gritaba de dolor.

Violencia de género: desparpajo e impunidad

Lo más alarmante de la secuencia del video, que dura poco más de un minuto, es el desenlace: tras haberle disparado, el agresor le exigió a la mujer que se subiera nuevamente a la moto. A pesar de estar herida y en estado de shock, la víctima obedeció por temor a ser ejecutada. El hombre arrancó el vehículo y desapareció del lugar con ella antes de que algún vecino pudiera intervenir.

video-lomas-de-zamora-violencia-de-genero1

Investigación en curso por violencia de género

Hasta el momento, reina el misterio sobre el paradero de ambos. Fuentes policiales informaron que se están revisando los ingresos en hospitales y centros de salud de la zona sur del Conurbano, bajo la sospecha de que el agresor pudo haberla llevado para que recibiera asistencia mínima, o bien que la mantiene retenida contra su voluntad.

La Justicia de Lomas de Zamora trabaja de oficio tras la difusión de las imágenes para identificar fehacientemente al tirador y rescatar a la joven, cuya vida -temen los investigadores- corre serio peligro.