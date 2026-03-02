Milagro en el mar: rescataron a un perro que llevaba cuatro días perdido y estaba a punto de ahogarse

perro

El perro y un video que recorre el mundo

Embed - PUERTO MADRYN / Estaba perdido hace días y lo encontraron mar adentro

"Hoy fue un día hermoso porque además de hacer las cosas que nos gustan, sacamos de mar adentro un amiguito que estaba perdido y por ahogarse", relató con emoción Aldana Callaey, una de las veterinarias de Puerto Madryn que participó del rescate del perro, a través de sus redes sociales.

Perro perdido en Puerto Madryn: un reencuentro tras 96 horas de angustia

Una vez en tierra firme, las profesionales no solo se ocuparon de estabilizar al animal, sino que iniciaron una rápida campaña para dar con sus dueños del perro.

La sorpresa fue mayúscula al descubrir que la familia del perro lo buscaba intensamente desde hacía cuatro días, con una angustia que crecía minuto a minuto al no tener noticias de su paradero.

La travesía del perro, que logró sobrevivir a la deriva y al frío del mar patagónico, terminó de la mejor manera: pocas horas después del rescate, se produjo el esperado reencuentro.

perro1

El aplauso de la comunidad por el salvataje del perro

Las imágenes del rescate se viralizaron rápidamente en las redes, donde cientos de usuarios destacaron el valor y la sensibilidad de las veterinarias de Puerto Madryn. "El mundo es más lindo gracias a que existen mujeres como ustedes", fue uno de los tantos comentarios.

perro2