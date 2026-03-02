Milagro en el mar: rescataron a un perro que llevaba cuatro días perdido y estaba a punto de ahogarse

Lo que comenzó como una jornada de actividades acuáticas habitual para un grupo de integrantes del Centro Veterinario Alvear (CVA) en las costas de Puerto Madryn, terminó convirtiéndose en una historia de heroísmo y final feliz que conmueve a todo Chubut, con un perro como protagonista.
Las protagonistas, un grupo de veterinarias, salvaron la vida de un perro que luchaba contra las olas y el cansancio extremo tras haber desaparecido de su hogar cuatro días atrás.
El rescate tuvo lugar en la zona conocida como El Golfito. Mientras las profesionales se encontraban en el agua, divisaron a lo lejos una pequeña silueta que se movía con dificultad. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un perro que, visiblemente agotado, intentaba mantenerse a flote mar adentro. Sin dudarlo, las mujeres lo asistieron y lograron subirlo para trasladarlo sano y salvo hasta la orilla.
El perro y un video que recorre el mundo
"Hoy fue un día hermoso porque además de hacer las cosas que nos gustan, sacamos de mar adentro un amiguito que estaba perdido y por ahogarse", relató con emoción Aldana Callaey, una de las veterinarias de Puerto Madryn que participó del rescate del perro, a través de sus redes sociales.
Perro perdido en Puerto Madryn: un reencuentro tras 96 horas de angustia
Una vez en tierra firme, las profesionales no solo se ocuparon de estabilizar al animal, sino que iniciaron una rápida campaña para dar con sus dueños del perro.
La sorpresa fue mayúscula al descubrir que la familia del perro lo buscaba intensamente desde hacía cuatro días, con una angustia que crecía minuto a minuto al no tener noticias de su paradero.
La travesía del perro, que logró sobrevivir a la deriva y al frío del mar patagónico, terminó de la mejor manera: pocas horas después del rescate, se produjo el esperado reencuentro.
El aplauso de la comunidad por el salvataje del perro
Las imágenes del rescate se viralizaron rápidamente en las redes, donde cientos de usuarios destacaron el valor y la sensibilidad de las veterinarias de Puerto Madryn. "El mundo es más lindo gracias a que existen mujeres como ustedes", fue uno de los tantos comentarios.