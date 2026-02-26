Un "trofeo" vergonzoso: mató a un perro de casa y lo exhibió en redes como una fiera salvaje

La delgada línea entre la práctica de la caza y la ignorancia absoluta quedó expuesta en un caso que, aunque ocurrió en septiembre de 2022, sigue siendo el ejemplo perfecto de los peligros de la desinformación y el uso excesivo de las redes sociales. Lamentablemente, el protagonista de la historia fue un hermoso perro siberiano.
Lo que una mujer en Montana, Estados Unidos, presentó como una "hazaña" de supervivencia, terminó siendo un acto de crueldad hacia un animal doméstico que dio la vuelta al mundo.
La mujer que asesinó a un perro siberiano tras confundirlo con un lobo
Todo comenzó cuando Amber Rose, una residente de Miller City, se adentró en el Bosque Nacional Flathead con el objetivo de cazar un oso negro. Sin embargo, las propias palabras de la mujer, publicadas en Facebook, rezaban que tuvo la "oportunidad" de abatir a lo que ella identificó como un "cachorro de lobo depredador".
La mujer publicó una serie de fotografías donde se la veía sonriente, sosteniendo un rifle y, lo más perturbador, mostrando la piel ensangrentada del animal que acababa de despellejar. Pero ese orgullo duró apenas unos minutos.
Casi de manera inmediata, los usuarios de la mencionada red social notaron que los rasgos, las patas y el pelaje no correspondían a un lobo, sino a un perro de raza Husky Siberiano.
Ante la ola de ataques y la viralización de su error, Rose intentó justificar su acción alegando que el animal era agresivo. Según su versión, el "lobo" le gruñía y avanzaba hacia ella, lo que la llevó a disparar en "defensa propia".
Sin embargo, para los expertos y los defensores de los animales, esta defensa resultó poco creíble. La oficina del Sheriff del condado de Flathead y las autoridades de control animal iniciaron investigaciones para determinar si hubo violación de leyes estatales.
La resolución del caso
En octubre de 2022, un mes después del incidente, la oficina del Sheriff del condado de Flathead formalizó cargos contra ella. Fue citada por crueldad animal, un delito menor bajo las leyes de Montana.
Se descubrió un dato trágico: el husky que mató no era un perro extraviado cualquiera. Formaba parte de un grupo de 11 perros (mezclas de husky y pastor alemán) que habían sido abandonados en el bosque poco antes.
Aunque Barnes sostuvo su versión de "defensa propia" hasta el final, y nunca mostró arrepentimiento por lo hecho, las autoridades resolvieron sentenciarla a una condena diferida de seis meses.