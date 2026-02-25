Independiente Rivadavia expone su liderazgo frente a Racing, en Avellaneda

Los dirigidos por Alfredo Berti lideran junto a Belgrano de Córdoba en la Zona B con 15 puntos cada uno, aunque el Pirata tiene un partido más.

Aunque no está confirmado el DT de la Lepra mantendría el once titular, con la ausencia del lesionado Tomás Bottari en la mitad de la cancha.

Racing levantó tras un mal comienzo

Luego de un desastroso arranque en este Torneo Apertura, donde perdió sus primeros tres partidos, Racing pudo conseguir cierta regularidad, al ganarle a Argentinos Juniors y a Banfield. Además, en la sexta fecha rescató un empate 0-0 ante Boca en La Bombonera, en un aburrido encuentro donde tuvo alguna que otra situación clara para llevarse los tres puntos sobre el final.

maravilla 1 Maravilla Martínez, goleador de Racing.

Este partido ante Independiente Rivadavia se le presenta como una buena oportunidad de darle una nueva alegría a su gente para así también acomodarse en puestos de clasificación a los playoffs.

La única incógnita que mantiene su director técnico Gustavo Costas pasa por la delantera, ya que está la posibilidad de que Adrián Toto Fernández ingrese por el ex Godoy Cruz Tomás Conechny.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Matías Fernández. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 17:15. TV: ESPN Premium