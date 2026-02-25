Independiente Rivadavia expone su liderazgo frente a Racing, en Avellaneda

Independiente Rivadavia, puntero de la Zona B del Torneo Apertura 2026, visitará este jueves en Avellaneda a Racing, por la 7ma fecha.
Independiente Rivadavia, puntero de la Zona B del Torneo Apertura 2026, visitará este jueves en Avellaneda a Racing, por la 7ma fecha.
Independiente Rivadavia, puntero de la Zona B del Torneo Apertura 2026, visitará este jueves en Avellaneda a Racing, por la 7ma fecha.
El encuentro, que está programado para las 17:15, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda, contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium y Radio Nihuil. El árbitro designado fue Darío Herrera y será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.
Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo un excelente inicio de año y el reciente triunfazo ante Independiente, el otro equipo de Avellaneda, lo afianza como uno de los mejores equipos en el Apertura, donde tiene como gran objetivo llegar a las instancias finales.
Los dirigidos por Alfredo Berti lideran junto a Belgrano de Córdoba en la Zona B con 15 puntos cada uno, aunque el Pirata tiene un partido más.
Aunque no está confirmado el DT de la Lepra mantendría el once titular, con la ausencia del lesionado Tomás Bottari en la mitad de la cancha.
Luego de un desastroso arranque en este Torneo Apertura, donde perdió sus primeros tres partidos, Racing pudo conseguir cierta regularidad, al ganarle a Argentinos Juniors y a Banfield. Además, en la sexta fecha rescató un empate 0-0 ante Boca en La Bombonera, en un aburrido encuentro donde tuvo alguna que otra situación clara para llevarse los tres puntos sobre el final.
Este partido ante Independiente Rivadavia se le presenta como una buena oportunidad de darle una nueva alegría a su gente para así también acomodarse en puestos de clasificación a los playoffs.
La única incógnita que mantiene su director técnico Gustavo Costas pasa por la delantera, ya que está la posibilidad de que Adrián Toto Fernández ingrese por el ex Godoy Cruz Tomás Conechny.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Matías Fernández. DT: Alfredo Berti.
Estadio: Presidente Perón
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Gastón Monsón Brizuela
Hora: 17:15. TV: ESPN Premium