Godoy Cruz pierde ante Deportivo Morón y se despide de la Copa Argentina

En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, Godoy Cruz pierde ante Deportivo Morón por 1-0 en el estadio Jose Dellagiovanna (la casa de Tigre). El duelo puede observarse en vivo y en directo por la señal de TyC Sports.
Elías Contreras, a los 25 minutos de la primera etapa, puso el 1-0 con el que Deportivo Morón le gana a Godoy Cruz en cancha de Tigre
De la mano de Mariano Toedtli, el Bodeguero no ha podido sumar de a tres en lo que va de la temporada. En su debut en la Primera Nacional igualó 1-1 ante Ciudad de Bolivar en el Feliciano Gambarte. Mientras que el último domingo repitió resultado ante Defensores de Belgrano, en condición de visitante.
Por su parte Deportivo Morón, con quien Godoy Cruz comparte la Zona A, también suma dos unidades en el comienzo de la temporada. Esto producto de sus igualdades ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn (los dos juegos por 1-1).