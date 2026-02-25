Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Godoy Cruz pierde ante Deportivo Morón y se despide de la Copa Argentina

Elías Contreras, a los 25 minutos de la primera etapa, puso el 1-0 con el que Deportivo Morón le gana a Godoy Cruz en cancha de Tigre

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Morón.

En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, Godoy Cruz pierde ante Deportivo Morón por 1-0 en el estadio Jose Dellagiovanna (la casa de Tigre). El duelo puede observarse en vivo y en directo por la señal de TyC Sports.

De la mano de Mariano Toedtli, el Bodeguero no ha podido sumar de a tres en lo que va de la temporada. En su debut en la Primera Nacional igualó 1-1 ante Ciudad de Bolivar en el Feliciano Gambarte. Mientras que el último domingo repitió resultado ante Defensores de Belgrano, en condición de visitante.

mariano toedtli
Mariano Toedtli afronta su tercer partido como DT de Godoy Cruz.

Por su parte Deportivo Morón, con quien Godoy Cruz comparte la Zona A, también suma dos unidades en el comienzo de la temporada. Esto producto de sus igualdades ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn (los dos juegos por 1-1).

Datos del partido

