Godoy Cruz pierde ante Deportivo Morón y se despide de la Copa Argentina

De la mano de Mariano Toedtli, el Bodeguero no ha podido sumar de a tres en lo que va de la temporada. En su debut en la Primera Nacional igualó 1-1 ante Ciudad de Bolivar en el Feliciano Gambarte. Mientras que el último domingo repitió resultado ante Defensores de Belgrano, en condición de visitante.

Por su parte Deportivo Morón, con quien Godoy Cruz comparte la Zona A, también suma dos unidades en el comienzo de la temporada. Esto producto de sus igualdades ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn (los dos juegos por 1-1).