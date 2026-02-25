Santiago Rodríguez y su emoción por el tremendo golazo que marcó para Gimnasia y Esgrima

Embed - Santiago Rodríguez marcó un golazo para Gimnasia y Esgrima

"Me voy contento por el gol y triste por el resultado. Queríamos ganar y darle una alegría a los hinchas, En lo personal me viene muy bien el gol, sirve para tener confianza, no soy un goleador", explicó el ex Instituto de Córdoba, entre otros equipos.

"Fue un lindo gol, pero tengo otros más bonitos que le convertí a River, Boca", agregó.

Santiago Rodriguez se refirió al choque con Boca en la Bombonera por la 8va fecha

Santiago Rodríguez se refirió al choque con Boca en la Bombonera, partido que se jugará el sábado 28 de febrero desde las 17.45: "Es un lindo partido para jugar. Tenemos unos días para prepararlo de la mejor manera. Vamos a enfrentar a una gran rival, nosotros vamos a ir hacer nuestro juego".

Santiago Rodríguez y el apodo

Santiago Rodríguez explicó porque le dicen Morta y contó: "Cuando era chico tenía unas manchas en la cara por el sol y después se me fueron. Me dicen Morta, Mortadela queda muy feo".

El nacido en San Luis hace 28 años jugó en Estudiantes de San Luis, Almagro, Instituto, Sarmiento de Junín, Argentinos Juniors y ahora en el Lobo muestra toda su categoría.