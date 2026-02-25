El hijo de una leyenda de la cumbia, en problemas: fue condenado por atropellar y matar a una mujer

Nicolas Mattioli Nicolás Mattioli fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional. Imagen: El Litoral.

El hecho

A las 7.50 de la mañana del 21 de septiembre de 2024, Nicolás Mattioli atropelló a Decurgez en cercanías de la avenida Richieri, entre las calles Libertad y Alsina, en la ciudad de Santo Tomé. La mujer circulaba en bicicleta por su mano y en la misma dirección que Mattioli. A causa del impacto del vehículo, sufrió un "traumatismo craneoencefálico" que le ocasionó la muerte.

El hijo del "León Santafesino" conducía una camioneta Ford Ranger gris, con el sol de frente, a una velocidad estimada de 53,31 km/h, permitida según la norma local. En su carnet consta que tiene "visión monocular", no ve del ojo derecho, lo cual podría haber influido. En el momento se realizaron análisis de sangre que dieron negativo en test de alcoholemia y narcolemia.

Nicolás Mattioli

Nicolás Mattioli tiene 32 años, nació el 1 de mayo de 1993 en Santa Fe y desde pequeño tuvo una relación cercana con la música. A los siete años formaba parte de la banda de Leo, su padre, y años más tarde participó en varias giras.

Tocaba el güiro, un instrumento de percusión hecho de calabaza seca y estriada, que produce un sonido rasposo al frotar un palillo o peine sobre su superficie. A este instrumento típico de la cumbia le sumó el acordeón. Con él acompañó en varias giras a su padre e incluso llegó a grabar una canción con Enrique Iglesias, "Si tú te vas".

Con apenas 12 años, en 2005 Nicolás Mattioli lanzó sus primeros dos discos personales, aunque continuó girando con el León Santafesino por todo el país. En 2009, publicó otro disco que contó con la colaboración inestimable de su padre. De hecho, el disco se llamó “Padre e hijo”.

Nicolas y Leo Mattioli Desde pequeño, Nicolás tuvo una relación cercana con la música.

En 2011 y a los 18 años, a Nicolás le tocó enfrentar la dolorosa muerte de su padre. Desde allí, el artista presentó varios trabajos dedicados al "León Santafesino". En 2013, editó el disco "Yo soy tu sangre mi viejo", con el que ganó un Premio Gardel.

Nicolás siguió su carrera musical, de hecho las presentaciones en vivo nunca pararon. Incluso, luego del fatídico accidente vial que causó la muerte de Claudia Decurgez en septiembre de 2024. Tras la condena, Mattioli enfrentará una inhibición para conducir y una restricción perimetral con familiares de la víctima. Mientras tanto, continuará haciendo música y presentaciones en vivo.