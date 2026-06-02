Le extirparon el 30% del pene para salvarle la vida y dejó que todo el mundo lo viera en una filmación

Es ese momento era tan solo un hombre de 49 años de edad e ingeniero en construcción, quien quedó perplejo en shock, ya que encima, aún no podían confirmarlo plenamente, pero sí era una sospecha acertada. Allí fue cuando el urólogo pronunció la misma hipótesis y tan solo quedaba hacerse una biopsia, entregándose a lo que el destino quisiera.

A los tres meses siguientes de notar el bulto, la confirmación llegó: Alastair padecía cáncer de pene, una enfermedad poco frecuente. Sumado a ello, una tomografía computarizada comprobó que además, el tumor se expandía a los ganglios linfáticos en la ingle así que llegó el momento de la cirugía, seguida por un equipo de cámaras de la BBC con el objetivo de crear conciencia sobre el cáncer en los hombres.

laboratorio, análisis, cancer El hombre asegura que la detección temprana a Munro le salvó la vida. Foto Canva

El procedimiento médico implicó la extirpación del tumor y el 30% de su pene en una operación de aproximadamente siete horas. Los ganglios linfáticos en la ingle también tuvieron que ser extraídos y le reconstruyeron el pene usando un injerto de piel de su muslo. Sin embargo, otra mala noticia llegó: quedó una pequeña cantidad de tejido cancerígeno y había un 50% de posibilidades de que el cáncer se extendiera a su zona pélvica. Luego de la segunda operación, hizo un mes de radioterapia y recibió el alta luego.

Actualmente, no puede tener relaciones sexuales ni orinar correctamente porque fue desarrollando una hinchazón de la piel debido a una complicación derivada de la cirugía y la radioterapia.