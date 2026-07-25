¿Es posible resolver esta ecuación aplicando el procedimiento de siempre o hay que buscar otra forma? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, prestá atención a cada paso y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples sin calculadoras ni Inteligencia Artificial. Tomate tu tiempo, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".

Desafío matemático recargado para tu cerebro. Imagen elaborada con Inteligencia Artificial.

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para hallar el valor de X en 5.000.X + 3.000 = 23.000 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir, despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número: