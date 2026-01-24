Desafío matemático recargado: ¿cuál es el valor de A?

Desafío matemático

Encuentra la solución un poco más abajo. No descartes poner a prueba primero a tus amigos y familiares.

Y no olvides que resolver este tipo de desafío matemático siempre es un buen ejercicio para tu cerebro y tu rapidez mental

Paso a paso, calcular el valor de "A"

En primer lugar hay que recordar que la división de dos fracciones es otra fracción cuyo numerador es el producto del numerador de la primera y el denominador de la segunda y cuyo denominador es el producto de los otros dos números.

Paso a paso para resolverlo:

1-Simplifica la división: cuando divides dos fracciones que tienen el mismo denominador (en este caso, el número 2 abajo), puedes ignorar los denominadores y simplemente dividir los numeradores.

2-Esto nos deja con una ecuación mucho más simple: "A" ÷ 5 = 2

3-Luego hay que despejar la "A". Para saber cuánto vale "A", debemos dejarla sola. Como el 5 está dividiendo a "A", pasa al otro lado del signo igual haciendo lo contrario: es decir, multiplicando. Entonces queda "A" = 2 x 5

4-Resultado final: "A" = 10