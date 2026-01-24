Las fracciones parecen sencillas, pero si se le agrega una incógnita, un número cuyo valor no conocemos, estamos frente a un nuevo nivel de desafío matemático. En el ejercicio planteado te enfrentarás a una división de fracciones que esconde un valor clave que llamamos "A". Muchos creen que se resuelve en segundos, pero un pequeño detalle puede cambiarlo todo.
Desafío matemático recargado: ¿cuál es el valor de A?
Con conocimientos básicos de fracciones se puede pueden encontrar fácilmente el valor de A
¿Alcanza con aplicar el procedimiento habitual o hay que pensar un poco más? Pon a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, revisa cada paso con calma y descubre si realmente dominas las fracciones. Tómate un tiempo, analiza la operación y atrévete a encontrar el valor correcto de "A".
Desafío matemático: ¿cuál es el valor de "A" en la división de estas fracciones?
¿Podrías determinar el valor de "A" en la división de estas fracciones?
Encuentra la solución un poco más abajo. No descartes poner a prueba primero a tus amigos y familiares.
Y no olvides que resolver este tipo de desafío matemático siempre es un buen ejercicio para tu cerebro y tu rapidez mental
Paso a paso, calcular el valor de "A"
En primer lugar hay que recordar que la división de dos fracciones es otra fracción cuyo numerador es el producto del numerador de la primera y el denominador de la segunda y cuyo denominador es el producto de los otros dos números.
Paso a paso para resolverlo:
1-Simplifica la división: cuando divides dos fracciones que tienen el mismo denominador (en este caso, el número 2 abajo), puedes ignorar los denominadores y simplemente dividir los numeradores.
2-Esto nos deja con una ecuación mucho más simple: "A" ÷ 5 = 2
3-Luego hay que despejar la "A". Para saber cuánto vale "A", debemos dejarla sola. Como el 5 está dividiendo a "A", pasa al otro lado del signo igual haciendo lo contrario: es decir, multiplicando. Entonces queda "A" = 2 x 5
4-Resultado final: "A" = 10