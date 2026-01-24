Un conflicto entre vecinos terminó con el asesinato de un hombre en Luján de Cuyo

En la madrugada de este sábado, un conflicto entre vecinos en el barrio Costa Flores de Perdriel, Luján de Cuyo, terminó con el asesinato de un hombre. Según informaron fuentes policiales, una celebración familiar fue el motivo de la disputa ya que se generaron ruidos molestos.
Gerardo Giménez (40) recibió un disparo que le causó la muerte. El problema comenzó por una celebración con ruidos molestos en un barrio de Perdriel
Los integrantes de una vivienda contigua a la casa en donde se desarrollaba la fiesta efectuaron disparos y uno de ellos impactó en Gerardo Mauricio Giménez (40).
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central. A pesar de los esfuerzos médicos, Giménez falleció.
El presunto asesino fue identificado y detenido
El presunto autor del asesinato fue identificado y aprehendido por la policía en las inmediaciones del mencionado barrio de Perdriel. Durante la requisa, se le secuestró un cuchillo tipo Tramontina de serrucho.
Además, se trasladó a la mujer y al chico que acompañaban al agresor a la Comisaría 48°, con intervención del ETI por el menor involucrado.
La fiscalía de Luján de Cuyo dispuso la presencia de personal de Científica en el lugar y tomó las declaraciones de quienes presenciaron el hecho.
Cómo sucedió el asesinato del hombre de Luján de Cuyo
Testigos señalaron que la tensión comenzó durante la celebración familiar, con gritos y ruidos molestos que provocaron el enfrentamiento y conflicto entre vecinos.
Las primeras versiones indicaron que los disparos se realizaron desde la vía pública hacia la vivienda donde estaba Giménez.
La Policía secuestró en el lugar cartuchos de escopeta y vainas de arma de fuego y realizó un rastrillaje preventivo en la zona para determinar si hubo más elementos involucrados en el asesinato.