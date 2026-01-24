Un conflicto entre vecinos terminó con el asesinato de un hombre en Luján de Cuyo

Móviles policiales, jpeg La Policía de Mendoza intervino para dar con el presunto asesino de Gerardo Giménez en Luján de Cuyo. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El presunto asesino fue identificado y detenido

El presunto autor del asesinato fue identificado y aprehendido por la policía en las inmediaciones del mencionado barrio de Perdriel. Durante la requisa, se le secuestró un cuchillo tipo Tramontina de serrucho.

Además, se trasladó a la mujer y al chico que acompañaban al agresor a la Comisaría 48°, con intervención del ETI por el menor involucrado.

La fiscalía de Luján de Cuyo dispuso la presencia de personal de Científica en el lugar y tomó las declaraciones de quienes presenciaron el hecho.

Cómo sucedió el asesinato del hombre de Luján de Cuyo

Testigos señalaron que la tensión comenzó durante la celebración familiar, con gritos y ruidos molestos que provocaron el enfrentamiento y conflicto entre vecinos.

Las primeras versiones indicaron que los disparos se realizaron desde la vía pública hacia la vivienda donde estaba Giménez.

La Policía secuestró en el lugar cartuchos de escopeta y vainas de arma de fuego y realizó un rastrillaje preventivo en la zona para determinar si hubo más elementos involucrados en el asesinato.